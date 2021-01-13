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13.01.2021 15:45

Попутный майнинг

На нефтяном месторождении добывают криптовалюту
Текст: Анатолий Пристанский (ХМАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 5(8356)
Сначала эта новость многими была воспринята как розыгрыш, но оказалась чистой правдой: в Югре попутный нефтяной газ (ПНГ) стали использовать для выработки биткоинов.

Нет, из углеводородов извлекать нечто виртуальное еще не научились. Да это и немыслимо. ПНГ поступает на мобильную газопоршневую электростанцию, запущенную специально для майнинга. Так называется очень энергоемкий процесс получения криптовалюты в блочных системах компьютерных процессоров - фермах либо фабриках. Нефтедобывающая компания производит из ПНГ киловатт-часы и продает их компании, доставившей на месторождение в сотне километров от Ханты-Мансийска комплект оборудования для майнинга.

Биткоин обрушился после рекордного взлета

Стоит ли игра свеч? Видимо, да, если киловатт недорог, а биткоин недешев. Его цена в январе колеблется между 30 и 40 тысячами долларов. Для пробной выработки 1,8 биткоина потребовались почти 50 тысяч кубов газа и целый месяц. Но вот сколько ушло на это электроэнергии, узнать не удалось. В городах она обходится майнерам существенно дороже. Известны даже случаи масштабного воровства электричества ради обладания цифровой валютой. Недавно, к примеру, прокуратура одного из субъектов РФ направила в суд уголовное дело на руководителей предприятия стройиндустрии, обвиняемых в добыче биткоинов на украденном электричестве стоимостью свыше 16 миллионов рублей.

За сжигание ПНГ недропользователей штрафуют, они обязаны его утилизировать. В применении газа на компьютерных фермах эксперты ничего предосудительного не видят. Однако напоминают о рисках: криптовалюта остается вне правового госрегулирования и законным средством денежного платежа не является.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Виртуальные валюты

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