Сначала эта новость многими была воспринята как розыгрыш, но оказалась чистой правдой: в Югре попутный нефтяной газ (ПНГ) стали использовать для выработки биткоинов.

Нет, из углеводородов извлекать нечто виртуальное еще не научились. Да это и немыслимо. ПНГ поступает на мобильную газопоршневую электростанцию, запущенную специально для майнинга. Так называется очень энергоемкий процесс получения криптовалюты в блочных системах компьютерных процессоров - фермах либо фабриках. Нефтедобывающая компания производит из ПНГ киловатт-часы и продает их компании, доставившей на месторождение в сотне километров от Ханты-Мансийска комплект оборудования для майнинга.

Стоит ли игра свеч? Видимо, да, если киловатт недорог, а биткоин недешев. Его цена в январе колеблется между 30 и 40 тысячами долларов. Для пробной выработки 1,8 биткоина потребовались почти 50 тысяч кубов газа и целый месяц. Но вот сколько ушло на это электроэнергии, узнать не удалось. В городах она обходится майнерам существенно дороже. Известны даже случаи масштабного воровства электричества ради обладания цифровой валютой. Недавно, к примеру, прокуратура одного из субъектов РФ направила в суд уголовное дело на руководителей предприятия стройиндустрии, обвиняемых в добыче биткоинов на украденном электричестве стоимостью свыше 16 миллионов рублей.

За сжигание ПНГ недропользователей штрафуют, они обязаны его утилизировать. В применении газа на компьютерных фермах эксперты ничего предосудительного не видят. Однако напоминают о рисках: криптовалюта остается вне правового госрегулирования и законным средством денежного платежа не является.