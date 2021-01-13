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13.01.2021 11:42
Рубрика: Происшествия

В Кургане юноша сорвался с башенного крана, пытаясь сделать селфи

Текст: Валентина Пичурина (Кургана)

В Кургане спасли 18-летнего юношу, упавшего с башенного крана, на который он залез, чтобы сделать красивую фотографию.

Тревожный звонок поступил на пульт дежурного 13 января 6 часов утра: в 5 микрорайоне в строящемся комплексе с башенного крана сорвался подросток. На место ЧП срочно выехали спасатели.

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- Молодой человек лежал на площадке крана, на высоте 5 этажа, - сообщили в поисково-спасательной службы Курганской области. - При падении он получил множественные тяжелые травмы, но находился в сознании.

Парню оказали первую медпомощь, закутали в теплые вещи и с помощью сделанного троллея и альпснаряжения спустили вниз, где передали его бригаде реаниматологов.

Надо отметить, что спасательная операция проходила в экстремальных условиях. Утром в Кургане стоял 30-градусный мороз, плюс - сильный ветер. Спасательные работы осложняли обледенелые железные конструкции и высота. Только грамотные действия профессионалов Григория Назарова, Александра Гаврилова, Николая Менщикова и водителя Николая Кузьмина помогли спасти юношу.

Тем временем спасатели просят молодых людей не совершать безрассудных поступков, которые могут привести к трагедии.

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