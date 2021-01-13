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13.01.2021 15:57

Маркетплейс приземляется

Планы строительства крупнейшего логистического комплекса не все горожане приняли на ура
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 5(8356)
На Южном Урале все активнее обсуждают приход крупного инвестора: известный онлайн-магазин планирует построить в регионе логистический центр. Базовой площадкой может стать Миасс, имеющий статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Ее резидентам, как известно, положены налоговые льготы и преференции, что весьма привлекательно для крупнейшего игрока. Однако его планы неожиданно натолкнулись на протест жителей моногорода.
Современные логистические центры похожи на огромные города. Фото: Татьяна Андреева/РГ Современные логистические центры похожи на огромные города. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Современные логистические центры похожи на огромные города. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Инвестиции заманчивы

Разговоры об интересе известного интернет-магазина к территории зазвучали несколько месяцев назад. В начале ноября презентовать проект на заседание общественной палаты Миасского городского округа приехала представительная делегация из Челябинска, вице-губернатора Вячеслава Мошарова сопровождали коллеги из областного правительства.

Фото: iStock
С марта объем онлайн-торговли вырос почти в три раза

Первый замминистра экономического развития Ирина Акбашева постаралась продемонстрировать преимущества прихода инвестора, обороты которого еще в 2019 году превысили 220 миллиардов рублей. Потенциально, прозвучало в презентации, речь идет не просто о строительстве логистического комплекса - он должен стать частью крупного технопарка, где будут производить все, что продается на площадке маркетплейса. Общий объем инвестиций оценивается в 2,5 миллиарда рублей, по прогнозам, будет создано 2500 рабочих мест с минимальной зарплатой 30 тысяч рублей. В условиях выросшей из-за пандемии безработицы - существенный довод.

Кроме прямых инвестиций, называют и косвенные плюсы: проект затронет сферу услуг, ведь подрядчиков и других занятых производством работников придется кормить, возводить новые гостиницы для приезжих. Все это, как мыслится, диверсифицирует моноэкономику Миасса, снизит ее зависимость от автопрома, позволит городскому хозяйству развиваться многопланово и гармонично. Инвесторы не стоят в очереди, за ними идет постоянная охота, подчеркнула замминистра, призвав горожан воспользоваться возможностью.

- Мы впервые встретились со столь серьезным партнером. Не упустите этот шанс ради наших детей! - эмоционально призывал коллег поддержать проект один из местных депутатов.

Новые горизонты для уральской глубинки увидел и малый бизнес.

- Я категорически "за", - заявила представляющая городские столярные мастерские Анастасия Волкова. - Уверена: компания и горадминистрация построят этот технопарк. Тогда у нас появится новая возможность для удержания молодежи, развития туризма, образования, здравоохранения.

Впрочем, ряд предпринимателей согласился со стратегической концепцией с оговоркой: если новостройка будет не в черте города, а где-то на окраине.

С фурами не по пути

Настоящее кино началось в декабре. Видеообращение к федеральной власти записала группа активистов Миасса, разглядевших "оборотную сторону медали" - возможный транспортный коллапс после прихода онлайн-ретейлера. Горожан возмутило, что логистический центр предполагается сооружать в центре. Такая локация, сообщили они, превратит жизнь города в кошмар, и "звоночек" уже прозвенел.

На ноябрьской сессии собрания депутатов, проинформировал городской портал, народные избранники обсуждали вопрос об изменении видов использования и границ территории в районе Тургоякского шоссе в северной части Миасса. Площадка расположилась в нескольких зонах: водоохранной, коммунально-складской, сельхозназначения, магистралей городского и районного значения и прочих. Землю предлагалось перевести в промышленную категорию. Понятно, что нормативная "пристрелка" произошла неспроста, и это сильно насторожило горожан.

Группа активистов Миасса разглядела "оборотную сторону медали" - возможный транспортный коллапс из-за перегруженности дорожной сети после прихода онлайн-ретейлера

Авторы видеообращения дополнили его цифрами: транспортный поток на главной городской трассе увеличится на 600 фур в сутки. Если интернет-магазин займет площадку в промзоне, в нескольких остановках от автозавода "Урал", такая интенсивность движения принесет немало проблем: одна фура через каждые полторы минуты - это чересчур. Причем все равно, в какую сторону направляются грузовые потоки: на север - не миновать Машгородка, на юг - центральной и старой частей города.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко отмечал ранее, что в течение двух лет планируется отремонтировать дорогу от Миасса до федеральной трассы М5. Следующий этап - вывод большегрузов за пределы города. Правда, уточнил чиновник, проект дорогостоящий и согласование его ведется на федеральном уровне. Но даже если все пройдет как по маслу, жители Миасса не очень представляют, где разместится трасса-дублер: отдельную дорогу к складам проложить просто негде, город зажат между Ильменским хребтом и рекой Миасс.

Сомневается в рациональности дорожной схемы и ряд экспертов, называющих замысел логистическим абсурдом. Доставлять китайские грузы в Екатеринбург и Тюмень через Миасс - значит везти их в обратную сторону. Да и вообще такие центры строят вблизи или на перекрестках существующих магистралей, а не там, где они только намечаются. Едва ли владелица крупнейшего онлайн-ретейлера не знает этого.

Наверное, споров удалось бы избежать, если б новостройка "переехала" за городскую черту, ближе к трассе московского направления М5. Но, видимо, вложения в обустройство необжитого места в планы инвестора не входят.

Тень будущего

Протест горожан не остался без внимания, на него отреагировала прокуратура Миасса. Старший помощник руководителя надзорного ведомства в регионе Наталья Мамаева отметила: будет дана оценка законности предоставления земельного участка под строительство.

После такой прохладной встречи, удивившись негостеприимству жителей южноуральской провинции, пресс-служба потенциального инвестора обнародовала вежливый ответ, в котором констатировала, что мнение общественности будет обязательно учтено, хотя строительство каждого комплекса - существенная поддержка локальных предпринимателей. В пример был приведен один из регионов, где открыли распределительный центр, из-за чего продажи продукции местных производителей выросли в шесть раз, а жителей порадовала скорость доставки недорогих и доступных товаров. По этой причине сегодня, заметили в компании, на рассмотрении находятся десятки предложений по размещению логистических центров в различных регионах страны. И там, вероятно, люди не ломаются, как в Миассе. Так что, вероятно, инвестор, обидевшись, может и передумать.

Челябинский политолог Александр Подопригора обратил внимание на одну странность: интернет-магазин не торопится публично оглашать намерения, не говоря уже о создании дорожной карты. Это уникальный случай, когда под конкретный проект обсуждается изменение статуса городской земли, а самого проекта никто не видел.

Недавно федеральные власти утвердили пакет проектов, по которым сейчас заключаются соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Есть в нем, к примеру, будущий центр омниканальной торговли интернет-магазина в Татарстане стоимостью пять миллиардов рублей (первую очередь торжественно открыли еще в августе). Но о Миассе ни слова.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- Проектная документация и заявление о выделении земельного участка для размещения логистического центра в администрацию Миасского городского округа не поступали, - ответил на запрос "РГ" глава муниципалитета Григорий Тонких.

Мэр также сообщил, что "в настоящее время вопрос о возможности реализации инвестпроекта… находится в стадии обсуждения". При этом "Миасс рассматривается как одна из возможных площадок размещения логистического центра на территории Челябинской области благодаря наличию свободных территорий промышленного назначения и удобству расположения вблизи крупного мегаполиса".

Но, как оказалось, первичный документ о сотрудничестве все-таки существует, о чем "РГ" проинформировали в Фонде развития предпринимательства Челябинской области, на комплексном сопровождении которого находится проект. "Компания и правительство Челябинской области, а также администрация Миасса заключили предварительное рамочное соглашение относительно строительства логистического комплекса. Реализация инвестпроекта находится на стадии подбора земельного участка, окончательное решение по площадке не принято", - сообщили в фонде.

Выходит, ситуация в состоянии неустойчивого равновесия: вроде бы проект возможен, но при условии, что протестная активность не выйдет за рамки приличий, не станет тормозящим фактором. Для обсуждения ситуации в Миассе даже планировали организовать публичные площадки. Но будет ли найден компромисс или напряжение вокруг потенциальной стройки станет нарастать, видимо, зависит даже не от желания договариваться, а от технических, инженерных решений власти и бизнеса.

P. S.

Когда материал готовился к печати, стало известно, что прокурор Миасса Алексей Путилов вынес протест на решение депутатов о выделении земель под строительство складского комплекса. Выяснилось, что не все участки принадлежат муниципалитету. Один находится в собственности автозавода "Урал", несколько сданы в аренду различным фирмам, еще на одном проходят канализационные сети, поэтому застраивать его нельзя. Кроме того, констатировали в надзорном ведомстве, усматривается нарушение процедуры проведения общественных слушаний. На ближайших заседаниях народные избранники "должны принять решение по существу вопроса".

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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