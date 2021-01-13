В Минске и Екатеринбурге отметили 80-летие "песняра" Владимира Мулявина

Букеты живых гвоздик - в знак признательности и любви - принесули уральцы и белорусы в день юбилея знаменитого "песняра" к его памятникам. Две бронзовые фигуры разделяют 2,5 тысячи километров. Один из памятников установлен в 2014 году в Екатеринбурге - где родился и вырос Владимир Мулявин, а второй появился три года назад в Минске, ставшем творческой родиной музыканта. Эти два памятника любимому артисту - совместный проект Свердловской области и Республики Беларусь. Как песня на два голоса.

- Владимир Мулявин оказал своим искусством большое влияние на музыкальную культуру Беларуси, на развитие языка. Сегодня такая же церемония проходит и в Минске, где установлен памятник артисту, кстати, хочу поблагодарить за эту инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Именно он внес предложение по установке двух памятников Мулявину в Минске и Екатеринбурге, - рассказал после церемонии возложения цветов руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Виталий Войтик.

Правда, сказать, какая из скульптур нравится ему больше, Войтик не смог. "Трудно сказать, обе хороши", подытожил он. Интересно, что памятник для Екатеринбурга выбирали белорусы, а минского "Мулявина" заказывали уральцы. Эксперты министерства культуры Беларуси назвали лучшим проектом работу своего земляка Сергея Логвина. Четырехметровую фигуру установили в центре Екатеринбурга, рядом с киноконцертным театром "Космос", где Владимир Георгиевич часто выступал вместе с ансамблем. Образ музыканта получился интересный и даже немного сказочный, считают горожане.

К ответному шагу уральцы готовились несколько лет и, кажется, "попали в точку". Минский Мулявин в исполнении Александра Кострюкова в два раза меньше екатеринбургского, но это как раз работает на особый - человеческий, а не концертный - образ певца. Говорят, на открытии со всех сторон звучало "Как живой!".

На 80-летие певца белорусские и екатеринбургские "гости" Мулявина совпали если не в пространстве, то во времени. Несмотря наразницу температур (в Минске минус два, на Среднем Урале - минус 25) у двух торжественных церемоний было много общего - живые цветы, искренние слова. С гвоздиками пришла и двоюродная племянница музыканта, архитектор Людмила Иванова - единственная оставшаяся на Урале родственница Муляева.

- Он был очень скромным человеком, без всякой "звездности". Знаково, что памятник стоит около его любимого зала "Космос"; еще с детства все контрамарки на его концерты были мои, - вспоминает Людмила.

Оказывается, будущий худрук легендарных "Песняров" родился в Свердловске в 1941 году, в семье рабочего "Уралмашзавода" и швеи. Гитара дома была, но настоящую музыкальную подготовку мальчик получил в кружке Дома культуры. После школы поступил в Свердловское музыкальное училище. Правда, был исключен из него за создание джазового ансамбля. И хотя спустя некоторое время одаренного студента восстановили, Мулявин решил забрать документы.

Затем молодой артист-инструменталист работал в филармониях Томска, Кемерово, Читы, познакомился с музыкантами Тюмени и Петрозаводска, Оренбурга. В 1963 году его пригласили в Белорусскую филармонию. Спустя пять лет Мулявин вошел в состав ансамбля "Лявоны", а в 1970 году стал его художественным руководителем. Переименованный в "Песняры" коллектив выгодно отличался от других ВИА редким репертуаром: исполнял белорусские народные песни в современной аранжировке. "Косил Ясь конюшину", "Алеся", "Беловежская пуща"… За удивительную музыкальность и лиризм ансамбль удостоился множества наград, но самой главной из них стала любовь слушателей. В мае 2002 года Владимир Мулявин попал в автокатастрофу под Минском - перелом позвоночника, паралич… Спустя восемь месяцев артиста не стало.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Практически все родственники музыканта живут сегодня в Беларуси, но тесно общаются с Людмилой Ивановой.

- Со старшей дочерью от первого брака мы всегда на связи, она уже прислала видео из Минска, как они едут возлагать цветы к памятнику. Там в церемонии примут участие "Песняры". Люблю все песни, особенно "Крик птицы", "Аве Мария", их чем больше слушаешь, тем лучше понимаешь. Кстати, Белорусский народный оркестр сейчас делает аранжировки, и это о многом говорит - значит, там есть мелодия, есть над чем работать, есть что раскладывать на множество инструментов, - рассказала Людмила.

Иванова призналась, что когда жила рядом со знаменитым дядей, не особенно задумывалась о его таланте. "Только впоследствии, слушая музыку, стихи, понимаешь, что человек сделал очень много, особенно для белорусского народа, для языка", подытожила она.