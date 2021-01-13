В Минске и Екатеринбурге отметили 80-летие "песняра" Владимира Мулявина

Новости

Камчатской живодерке грозят три года колонии за убийство щенка 11:19
В Подмосковье пассажир электрички погиб после посадки 11:18
На юге России все военные летчики привиты вакциной "Спутник-V" 11:17
Народный художник СССР Евгения Гатилова скончалась в Москве 11:16
Завершилась рождественская акция православной службы "Милосердие" 11:12
Британцев шокировали продуктовые наборы для малоимущих школьников 11:12
Первый энергоблок БелАЭС выведен на проектную мощность 11:08
Оперштаб: Еще 6870 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:07
Названа причина опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" 11:04
Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус 10:57
Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне 10:48
В Госдуме призвали принять меры в связи с пожарами в домах престарелых 10:42
У главного тренера "Локомотива" Николича умер отец 10:35
В многоэтажке Красноярска сорвался лифт 10:33
МИД РФ: Москва не сомневается в успешной реализации "Северного потока-2" 10:29
Диагностические устройства московских больниц объединили в цифровую сеть 10:26
Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге 10:15
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку 10:12
На Урал пришли аномальные 40-градусные морозы 10:10
Названы лучшие для карьеры города России 10:04
Реактивный ударный дрон совершил первый полет в Китае 10:04
Число отравившихся в Буйнакске детей возросло до 71 10:00
Раймонд Паулс из-за возраста не сможет больше приезжать с концертами в РФ 09:52
Вирусолог сообщил о зимнем плато по коронавирусу в РФ 09:49
В Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за снегопада 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 11:11
Рубрика: Культура

В Минске и Екатеринбурге отметили 80-летие "песняра" Владимира Мулявина

Текст: Татьяна Казанцева
Букеты живых гвоздик - в знак признательности и любви - принесули уральцы и белорусы в день юбилея знаменитого "песняра" к его памятникам. Две бронзовые фигуры разделяют 2,5 тысячи километров. Один из памятников установлен в 2014 году в Екатеринбурге - где родился и вырос Владимир Мулявин, а второй появился три года назад в Минске, ставшем творческой родиной музыканта. Эти два памятника любимому артисту - совместный проект Свердловской области и Республики Беларусь. Как песня на два голоса.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Владимир Мулявин оказал своим искусством большое влияние на музыкальную культуру Беларуси, на развитие языка. Сегодня такая же церемония проходит и в Минске, где установлен памятник артисту, кстати, хочу поблагодарить за эту инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Именно он внес предложение по установке двух памятников Мулявину в Минске и Екатеринбурге, - рассказал после церемонии возложения цветов руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Виталий Войтик.

Фото: Петр Кострома
50 лет назад был создан легендарный ансамбль "Песняры"

Правда, сказать, какая из скульптур нравится ему больше, Войтик не смог. "Трудно сказать, обе хороши", подытожил он. Интересно, что памятник для Екатеринбурга выбирали белорусы, а минского "Мулявина" заказывали уральцы. Эксперты министерства культуры Беларуси назвали лучшим проектом работу своего земляка Сергея Логвина. Четырехметровую фигуру установили в центре Екатеринбурга, рядом с киноконцертным театром "Космос", где Владимир Георгиевич часто выступал вместе с ансамблем. Образ музыканта получился интересный и даже немного сказочный, считают горожане.

К ответному шагу уральцы готовились несколько лет и, кажется, "попали в точку". Минский Мулявин в исполнении Александра Кострюкова в два раза меньше екатеринбургского, но это как раз работает на особый - человеческий, а не концертный - образ певца. Говорят, на открытии со всех сторон звучало "Как живой!".

На 80-летие певца белорусские и екатеринбургские "гости" Мулявина совпали если не в пространстве, то во времени. Несмотря наразницу температур (в Минске минус два, на Среднем Урале - минус 25) у двух торжественных церемоний было много общего - живые цветы, искренние слова. С гвоздиками пришла и двоюродная племянница музыканта, архитектор Людмила Иванова - единственная оставшаяся на Урале родственница Муляева.

- Он был очень скромным человеком, без всякой "звездности". Знаково, что памятник стоит около его любимого зала "Космос"; еще с детства все контрамарки на его концерты были мои, - вспоминает Людмила.

Лукашенко обсудил с Медведевым ход российско-белорусского сотрудничества

Оказывается, будущий худрук легендарных "Песняров" родился в Свердловске в 1941 году, в семье рабочего "Уралмашзавода" и швеи. Гитара дома была, но настоящую музыкальную подготовку мальчик получил в кружке Дома культуры. После школы поступил в Свердловское музыкальное училище. Правда, был исключен из него за создание джазового ансамбля. И хотя спустя некоторое время одаренного студента восстановили, Мулявин решил забрать документы.

Затем молодой артист-инструменталист работал в филармониях Томска, Кемерово, Читы, познакомился с музыкантами Тюмени и Петрозаводска, Оренбурга. В 1963 году его пригласили в Белорусскую филармонию. Спустя пять лет Мулявин вошел в состав ансамбля "Лявоны", а в 1970 году стал его художественным руководителем. Переименованный в "Песняры" коллектив выгодно отличался от других ВИА редким репертуаром: исполнял белорусские народные песни в современной аранжировке. "Косил Ясь конюшину", "Алеся", "Беловежская пуща"… За удивительную музыкальность и лиризм ансамбль удостоился множества наград, но самой главной из них стала любовь слушателей. В мае 2002 года Владимир Мулявин попал в автокатастрофу под Минском - перелом позвоночника, паралич… Спустя восемь месяцев артиста не стало.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Практически все родственники музыканта живут сегодня в Беларуси, но тесно общаются с Людмилой Ивановой.

- Со старшей дочерью от первого брака мы всегда на связи, она уже прислала видео из Минска, как они едут возлагать цветы к памятнику. Там в церемонии примут участие "Песняры". Люблю все песни, особенно "Крик птицы", "Аве Мария", их чем больше слушаешь, тем лучше понимаешь. Кстати, Белорусский народный оркестр сейчас делает аранжировки, и это о многом говорит - значит, там есть мелодия, есть над чем работать, есть что раскладывать на множество инструментов, - рассказала Людмила.

Иванова призналась, что когда жила рядом со знаменитым дядей, не особенно задумывалась о его таланте. "Только впоследствии, слушая музыку, стихи, понимаешь, что человек сделал очень много, особенно для белорусского народа, для языка", подытожила она.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка В мире экс-СССР Беларусь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Отношения России и Беларуси

Главное сегодня

Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
ЦБ разъяснил порядок вводимого в РФ контроля за операциями с наличностью
YouTube на неделю заморозил аккаунт Трампа и запретил загружать новые видео
Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
Какие мультфильмы нужны современным детям
Каких книжных новинок ждать читателям в 2021 году