В регионы в помощь российским врачам доставят 152 внедорожника

Автомобили повышенной проходимости закуплены для российских врачей, которым приходится выезжать к пациентам, проживающим в труднодоступных населенных пунктах.

Машины уже находятся в пути и в ближайшее время будут доставлены в Алтайский, Хабаровский, Забайкальский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, республику Саха (Якутия) и Сахалинскую область. Всего 152 внедорожников. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 13 ноября, на совещании у президента с членами правительства.

Она пояснила, что автомобили приобретены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала с 1 января 2021 года. Всего в рамках этой программы планируется закупить два тысячи машин, в том числе - скорой помощи, из которых 1848 уже произведены и отгружены. Дополнительный транспорт поступит в регионы для того, чтобы возить медперсонал, доставлять в поликлиники и больницы пациентов. Он поможет экономить время врачей, повысит эффективность и качество медицинской помощи.