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Текст:   Марина Трубилина 
03:00 13.01.2021

​Росреестр начнет проверять достоверность объявлений о недвижимости

Интегрировать свою базу данных с крупными порталами объявлений о недвижимости предполагает Росреестр. О таких планах в интервью "Российской газете" рассказал глава ведомства Олег Скуфинский.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Сервис позволит потенциальным покупателям жилья убедиться в достоверности объявлений и отчасти снизить риски при приобретении недвижимости. Если информация в объявлении о продаже квартиры совпадает с данными Росреестра, объявление будет помечаться специальным значком.

Кроме того, в 2021 году завершится реинжиниринг официального сайта ведомства, будет обновлен функционал личного кабинета и раздела "Жизненные ситуации". В будущем ведомство планирует создать виртуальную комнату сделок - "доверенную цифровую среду для всех участников рынка недвижимости, где можно будет совершать сделки, не посещая офис".

Также услуги Росреестра уже в этом году должны появиться на портале госуслуг. Через портал предполагается начать предоставление выписок из Единого госреестра недвижимости.

Полностью интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским читайте в одном из ближайших номеров "РГ".