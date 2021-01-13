Росреестр предложил сделать гаражную амнистию бесплатной для россиян

Гаражную амнистию предполагается сделать бесплатной для граждан. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект о гаражной амнистии. Он затронет более 3,5 млн россиян, отметил Скуфинский.

Если земельный участок под гаражом не поставлен на кадастровый учет, нужно будет провести кадастровые работы, стоимость которых 3-5 тысяч рублей. "Но владельцы гаражей - часто пенсионеры, которым такие траты не по силам. Мы предложили, чтобы стоимость кадастровых работ субсидировали власти региона или муниципалитеты. В масштабе страны это не такие большие деньги, зато для людей услуга станет бесплатной", - рассказал глава Росреестра. Не придется владельцам гаражей и вносить госпошлину, поскольку заявление на регистрацию участка будут подавать муниципалитеты.

У граждан бывают самые разные документы, подтверждающие владение гаражом, отметил Скуфинский. Среди них - свидетельства об участии в кооперативе, квитанции об оплате коммунальных платежей, ранее полученные документы технической инвентаризации. "Мы предложили дать право региональным органам власти устанавливать дополнительный список документов, которые позволят гражданам приобрести право на земельный участок под гаражом", - сообщил он.

Полностью интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским читайте в одном из ближайших номеров "РГ".