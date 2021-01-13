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13.01.2021 21:24
Рубрика: Спорт

Скольжение к Пекину

За год с небольшим до Белой олимпиады-2022 у России более чем серьезные успехи в сноуборде
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
В предолимпийский сезон россияне порадовали в сноуборде, причем золото и серебро на Кубке мира в Австрии было завоевано в коронной для нас слаломной дисциплине. Именно в этом виде на Играх Сочи-2014 Вик Уайлд одержал две победы, а его супруга Алена Заварзина добилась "бронзы".
Представительница Сахалина София Надыршина уже в 17 лет начинает побеждать на этапах Кубка мира. Фото: ЕРА Представительница Сахалина София Надыршина уже в 17 лет начинает побеждать на этапах Кубка мира. Фото: ЕРА
Представительница Сахалина София Надыршина уже в 17 лет начинает побеждать на этапах Кубка мира. Фото: ЕРА

Спустя семь лет Уайлд по-прежнему в строю и в 34 года претендует на попадание в сборную образца "Пекин-2022". И в то же время в нашем сноуборде идет наступление молодых талантов. Самый яркий пример тому - 17-летняя София Надыршина. Она выиграла этап Кубка мира в Бад-Гастайне (Австрия), отличившись в параллельном слаломе. Здесь же в мужской части соревнований двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов завоевал серебряную медаль, хотя он мог оказаться и выше.

Прокомментировать наши успехи корреспондент "РГ" попросил президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова.

- Обратите внимание, насколько широкий возрастной диапазон в нашем виде спорта. В Бад-Гастайне побеждает Надыршина 2003 года рождения, а Топ-10 классификации замыкает австриячка Клаудия Риглер, которая на целых 30 лет старше сахалинки. Поэтому ваш вопрос о том, считать ли ветераном Уайлда, автоматически снимается. Вик наравне со всеми топовыми российскими сноубордистами, согласно принятым в нашей федерации спортивным критериям, продолжает быть равноправным кандидатом на участие в Пекине-2022. В нынешнем, предолимпийском сезоне он пару раз попадал в Топ-10 этапов Кубка мира. Что же касается Надыршиной, то ее нынешнее "золото" произвело серьезное впечатление на специалистов и поклонников сноуборда. Ведь она выиграла второй подряд январский этап, чуть ранее отпраздновав триумф еще и в Швейцарии. Причем оба раза София показала лучшее время и в квалификации! А незадолго до Нового года она стала чемпионкой мира среди юниорок. Жаль только, что сейчас в Австрии ушло "золото" от Логинова. Финал он выиграл, но судьи на одном из участков усмотрели неправильное прохождение поворота.

В общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах (слалом плюс гигантский слалом) Надыршина сейчас идет на первом месте - 274 балла. Позади - три соперницы из Германии (264 очка, 240 и 225), и уже затем две швейцарские девушки.

Фото: AP Photo/Jens Meyer
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Мужскую объединенную классификацию возглавляет австриец Андреас Проммеггер (221), на четвертом месте наш Игорь Слуев (184). Он в компании с Надыршиной под занавес первой декады января оформил "золотой" российский дубль в Швейцарии, а на последнем этапе Кубка мира в Бад-Гастайне занял четвертое место.

В целом за год с небольшим до Белой олимпиады-2022 в китайском Пекине и его окрестностях (церемония торжественного открытия Игр состоится 4 февраля) общая картина вступления наших спортсменов в зимних дисциплинах выглядит вполне ярко и насыщенно.

Александр Большунов на днях победил в лыжегоночной многодневке "Тур Ски" на трассах Швейцарии и Италии, наконец-то прервали безмедальную серию биатлонисты, выигравшие классическую смешанную эстафету "2+2" в Германии. "Золото" на чемпионатах Европы, прошедших в рамках этапов Кубка мира, завоевали скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, саночница Татьяна Иванова, плюс она же в компании с другими спортсменами нашей сборной праздновала триумф в эстафете.

Впереди на этой неделе чемпионат Старого Света по скоростному бегу на коньках в спринтерском и классическом многоборье на льду легендарного катка "Тиалф" в Королевстве Нидерландов. Турнир в Херенвене состоится 16-17 января.

Двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов тоже мог взойти на верхнюю ступень пьедестала, но судьи в финале усмотрели у нашего спортсмена нарушение при прохождении поворота

Состав нашей национальной сборной на эти престижные континентальные соревнования уже известен. Мужчины - Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков (Павел Кулижников - запасной); Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов. Женщины - Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина; Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова.

Увы, и на "Тиалфе" забеги из-за пандемии пройдут без присутствия болельщиков. А ведь в Нидерландах коньковый бег - едва ли не главный национальный вид спорта...

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