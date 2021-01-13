Россиян напугали удалением Telegram. Почему эти угрозы - неправда

В соцсетях и мессенджерах среди российских пользователей активно рассылается инструкция, авторы которой утверждают, что Apple может удалить приложение Telegram со смартфонов, и дают инструкцию по "противостоянию".

По словам создателей инструкции, для iOS-устройств нужно в разделе "Экранное время" найти пункт "Удаление приложений" и выбрать "Нет". Как пишет "Код Дурова", охват таких постов превысил миллион человек.

Как утверждает издание, инструкция несостоятельна, поскольку раздел, который в ней упоминается, связан с родительским режимом и предназначен для управления устройствами детей. Кроме того, уже установленное приложение Apple не может удалить с устройства. Даже если пользователь удалит его самостоятельно, оно будет доступно в разделе "Покупки" до тех пор, пока Apple не удалит аккаунт разработчика.