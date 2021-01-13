Российского тревел-блогера задержали в Южном Судане

Российского тревел-блогера Илью Варламова задержали в Южном Судане. Как сообщается на его сайте, по этой африканской стране он путешествовал в компании своей жены и скандального акциониста Петра Верзилова. Отмечается, что прибыли они туда в качестве туристов.

По словам Варламова, задержали их в аэропорту Капоэты, откуда они намеревались вылететь в Джубу. Вопрос к ним возник в связи с наличием в багаже пульта управления квадрокоптером. Сам беспилотник, между тем, у них изъяли еще в Уганде.

Тем не менее всю компанию сняли с рейса и задержали по подозрению в запуске дрона. Во многих странах мира это делать запрещено или необходимо получить специальное разрешение. В Египте, например, за незаконное использование беспилотника могут даже приговорить к смертной казни.