Росстат назвал самые подорожавшие за новогодние праздники продукты

За новогодние каникулы, с 1 по 11 января, индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,4%. Как уточняют в Росстате, за первые девять дней января 2020 года индекс составил 100,3%.

Какие же продукты, товары и услуги подорожали за первые дни 2021 года? Так, цена на мясо кур выросла на 0,7%, на водку - на 0,6%, молоко стерилизованное - на 0,5%, рыбу мороженую, печенье -на 0,4%, муку пшеничную, чай черный - на 0,3%, баранину, свинину, маргарин, творог жирный, хлеб ржаной, крупу гречневую, макаронные изделия, конфеты шоколадные и карамель - на 0,2%, масло сливочное, сметану, сыры сычужные, молоко пастеризованное, рис, соль поваренную, на обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,4%. При этом больше всего подорожали помидоры - на 7,7%. Морковь стала дороже на 3,4%, картофель - на 2,7%, лук репчатый - на 2,6%, огурцы - на 2,5%.

Дорожали и куриные яйца. В среднем по стране их стоимость выросла на 0,3%, в том числе в 35 регионах - на 0,1-2,4%, в 10 субъектах - на 2,5-7,6%. А в 21 регионе цены на яйца снизились на 0,1-1,0%, в 15 субъектах - на 1,1-4,1%. Масло подсолнечное в среднем по стране подорожало на 0,1%, в том числе в 24 субъектах - на 0,1-1,0%, в 14 регионах - на 1,1-5,3%. Одновременно в 29 регионах цены на подсолнечное масло снизились на 0,1-1,5%, в 9 субъектах - на 1,6-3,1%.

Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,7%, в 56 субъектах - на 0,1-1,5%, в 12 субъектах - на 1,6-3,8%. В 9 регионах цены выросли на 0,1-6,7%.

Подешевело пшено - на 0,4%, и колбасы - на 0,1%. Цены на говядину, сосиски, сардельки, консервы мясные, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, вермишель не изменились.

Из лекарств больше всего подорожали бромгексин - на 1,8%, офтан катахром - на 0,7%, флуоцинолона ацетонид, алмагель - на 0,5%, ренни, линекс - на 0,4%,троксерутин - на 0,3%,метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%. Цены на валокордин снизились на 0,3%.

Начали дорожать иномарки и электропылесосы - цены на них с начала года выросли на 0,4%. А вот телевизоры подешевели на 0,6%. Цены на бензин выросли на 0,4%, на дизельное топливо - на 0,1%. Проезд в метро подорожал на 5,6%, в троллейбусе - на 4,5%, в трамвае - на 4,1%, в городском автобусе - на 2,3%.