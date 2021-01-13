Росстат оценил рост тарифов ЖКХ за 2020 год

Жилищно-коммунальные услуги подорожали за 2020 год на 3,02%. Такие данные приводит Росстат.

Стоимость жилищных услуг за год выросла на 3,32%. В частности, платежи по графе "содержание и ремонт жилья" подорожали на 2,66%. Оплата жилья в домах государственного и муниципального фонда повысилась на 3,02%. Плата за услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов в жилищных кооперативах и ТСЖ выросла на 1,8%.

Коммунальные услуги подорожали на 2,93%. Существеннее всего повысилась плата за водоотведение (на 4,49%), холодное водоснабжение (3,56%), электроэнергию (3,21%). Менее заметно изменились цены на горячую воду (2,78%), отопление (2,77%) и газ (2,33%). При этом за последний месяц из коммунальных услуг подорожало только горячее водоснабжение (на 0,61% в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года).

За 2019 год, для сравнения, цены на жилищно-коммунальные услуги повысились на 5,18%.