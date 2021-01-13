Рубль признан самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"

Курс российского рубля к доллару США сильно занижен, считают эксперты журнала The Economist, основываясь на обновленной версии "индекса бигмака". Об этом сообщает РБК.

Напомним, что "Индекс бигмака" основан на гипотезе, по которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен.

Сегодня обычный бигмак в США стоит в среднем 5,66 доллара, в то время как в России - 135 рублей. Для того, чтобы бургер имел равную стоимость в обеих странах, доллар должен стоить 23,85 рубля, а в реальности он втрое дороже.

Это означает, что курс рубля занижен на 68%, поскольку один бигмак в России стоит 1,81 доллара, а не 5,66 доллара (журнал оценивает доллар в 74,63 рубля; официальный курс ЦБ на 13 января - около 74,27 рубля).