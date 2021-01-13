Новости

Госдума будет настаивать на расширении программы по поддержке регионов 14:21
В Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу на переходе и отчитал ее за это 14:18
На Кубани патологоанатома арестовали за кражи у покойных 14:10
Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову огласят 8 февраля 14:07
Столицу накроет сильный снегопад 13:44
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж 13:41
В Испании 17 человек заразились коронавирусом после вакцинации 13:31
Стал известен сюжет сериала по "Властелину колец" 13:24
Ученые предупредили о последствиях перенесенного COVID-19 13:18
Бой Поветкин - Уайт состоится 6 марта 13:01
Живая сосна и перчатки: что забывали пассажиры подмосковных автобусов 12:59
Рубль признан самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака" 12:53
На МКАД появится новая развязка 12:50
Премьер Японии расширил действие режима ЧС из-за COVID-19 12:48
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати 12:46
"Аэрофлот" остановил продажу льготных дальневосточных билетов 12:44
ЦИК определил судьбу вакантных депутатских мандатов 12:40
Мишустин освободил Румянцева от должности замглавы Минприроды 12:39
Захватившего заложников в Пятигорске собираются отправить на лечение 12:37
Росстат оценил рост тарифов ЖКХ за 2020 год 12:35
В Петербурге задержан криминальный авторитет Анохин 12:28
Умерла постановщица фильмов ужасов Стэйси Тайтл 12:27
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты 12:20
В Мадриде выросли мусорные горы 12:12
Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 12:53
Рубрика: Экономика

Рубль признан самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курс российского рубля к доллару США сильно занижен, считают эксперты журнала The Economist, основываясь на обновленной версии "индекса бигмака". Об этом сообщает РБК.

Фото: iStock
Определены границы движения курсов доллара и евро

Напомним, что "Индекс бигмака" основан на гипотезе, по которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен.

Сегодня обычный бигмак в США стоит в среднем 5,66 доллара, в то время как в России - 135 рублей. Для того, чтобы бургер имел равную стоимость в обеих странах, доллар должен стоить 23,85 рубля, а в реальности он втрое дороже.

Это означает, что курс рубля занижен на 68%, поскольку один бигмак в России стоит 1,81 доллара, а не 5,66 доллара (журнал оценивает доллар в 74,63 рубля; официальный курс ЦБ на 13 января - около 74,27 рубля).

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей