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13.01.2021 10:57
Рубрика: В мире

Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус

Текст: Данияр Каримов

Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус. Это вновь подтвердил в свете проводимой конституционной реформы победитель досрочных президентских выборов в республике Садыр Жапаров. О статусе русского языка и намерении не менять сложившуюся в стране языковую политику он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: Kloop.kg
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"Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус", - подчеркнул Садыр Жапаров, добавив, что с Россией Киргизию связывают "близкие", "братские" и "союзнические отношения".

- Все киргизстанцы знают, что без России нам будет очень тяжело, - отметил он. - В экономическом и геополитическом плане Россия - наш главный союзник и партнер.

Вопрос о языковой политике поднялся в республике в связи с проводимой конституционной реформой и предложением одного из участников поправок в основной закон страны отказаться от использования русского языка, поскольку из-за его популярности молодежь якобы перестала общаться на государственном языке КР - киргизском.

- Это предложение неправильное, - заявил Садыр Жапаров ранее об этой инициативе. - Русский - один из шести языков, используемых на трибуне ООН, мы пользуемся им столетиями, и, кроме того, он объединяет народы. Поэтому русский язык в нашей стране обязательно должен оставаться официальным языком.

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Садыр Жапаров одержал безоговорочную победу на досрочных президентских выборах в Киргизии, прошедших 10 января. За него проголосовало около 80 процентов граждан республики, пришедших на избирательные участки.

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