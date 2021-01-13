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13.01.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Сайт Росреестра стал работать стабильнее после отключения роботов

Текст: Марина Трубилина
В начале 2020 года к системе Росреестра было подключено около 4,5 тысячи сторонних пользователей, что сильно тормозило ее работу. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

"В большинстве случаев это были сайты-двойники, которые непрерывно с помощью роботов направляли запросы на предоставление сведений ЕГРН без каких-либо соглашений и обязательств по использованию информации. Такие действия оказывали серьезное влияние на работоспособность сайта и ограничивали доступ к услугам для наших заявителей", - сказал Скуфинский.

Упрощена процедура регистрации в госреестре кадастровых инженеров

Получив данные из ЕГРН оптом, сайты-двойники перепродавали информацию в сотни и в тысячи раз дороже, не гарантируя при этом ее качество и достоверность, отметил глава Росреестра. Ведомством были приняты меры по оптимизации работы портала, что уже не позволяет роботам скачивать информацию в таком объеме. Кроме того, с мая 2020 года в систему пускают только по специальному соглашению, которое запрещает создание сайта-двойника и перепродажу сведений. К системе теперь подключены лишь около 70 компаний - банки, застройщики, крупные интеграторы рынка недвижимости, аналитические фирмы.

В Госдуму был внесен законопроект о запрете перепродажи сведений из ЕГРН. Многие компании первоначально восприняли поправки как невозможность использования сведений ЕГРН для формирования своих аналитических материалов. Однако после совместного обсуждения были выработаны формулировки, которые устраивают и Росреестр, и представителей бизнес-сообщества, отметил Скуфинский.

Полностью интервью с Олегом Скуфинским читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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