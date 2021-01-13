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13.01.2021 20:33
Рубрика: Власть

Робот мин не боится

Саперы нашли в Карабахе более 23 тысяч боеприпасов
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Одна из главных примет налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе - все большее количество вернувшихся в свои дома жителей региона. Сорванные войной с насиженных мест, люди верят, что российские военные не допустят возобновления боевых действий, а потому без опаски едут к родным очагам.

Дня не проходит, чтобы Минобороны России не сообщало о новых автоколоннах с беженцами, следующих из Армении в Карабах. Чтобы максимально обезопасить эти транспортные потоки, наши миротворцы и патрули российской военной полиции сопровождают машины и автобусы до конечной точки маршрута.

Очередной такой рейд из Еревана в Степанакерт завершился возвращением на родину еще 146 жителей Нагорного Карабаха. Всего же с начала миротворческой операции, по данным нашего военного ведомства, в места постоянного проживания приехали уже 48 тысяч 840 человек.

Чуть ранее минобороны проинформировало о результатах другой миротворческой операции, которую провели в Карабахе наши военнослужащие. Они обеспечили безопасность проезда по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар и обратно двух колонн азербайджанской армии.

А еще "голубые каски" продолжают очищать местность и объекты от неразорвавшихся боеприпасов. Главным образом эту опасную работу выполняют специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное

Известно, что с 23 ноября прошлого года, то есть с начала работы в Карабахе, наши саперы обследовали и обезопасили более 500 гектаров территории, проверили безопасность почти 200 километров дорог и 750 домостроений. Военные нашли и обезвредили в общей сложности свыше 23 тысяч взрывоопасных предметов.

"В ходе разминирования и очистки территории в Нагорном Карабахе российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы. Это позволяет поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и при ухудшении погоды", - отмечают в Минобороны России.

Найденные боеприпасы саперы вывозят и уничтожают на специальном полигоне. А мины и снаряды, которые невозможно эвакуировать, с соблюдением мер безопасности ликвидируют на месте.

И еще одна новость о наших миротворцах в Карабахе. Точнее говоря, она касается работы в регионе специалистов двух российских полевых госпиталей - в Степанакерте и Мардакерте. Там оказывают врачебную помощь не только "голубым каскам", но и местным жителям. К примеру, в Мардакерте на прием к нашим медикам приходили более 250 человек, в том числе 157 детей. Когда требуется, врачебные бригады выезжают в удаленные районы Нагорного Карабаха.

А в это время

Пиротехники МЧС России продолжают разминирование в Карабахе на территории двух районов.

По данным пресс-службы ведомства специалистами центра "Лидер" МЧС России в Аскеранском районе обнаружено свыше 13,5 тысячи боеприпасов.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Под контролем миротворцев в Карабах вернулись уже 47,8 тысячи беженцев

"В окрестностях населенного пункта Айгестан пиротехниками обследовано уже более 65 гектаров. Найденные боеприпасы переданы в Центр гуманитарного разминирования для утилизации", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

А в Агдамском районе обезврежено около 65 взрывоопасных предметов, большая часть из которых противопехотные мины.

Работы в районе начались 6 января вблизи населенного пункта Афатли, но опасных находок так много, что за 3 дня удалось разминировать всего около одного гектара. По плану обследовать предстоит около 100 гектаров.

А за весь срок работ обнаружены более 6,5 тысячи снарядов, 681 минометная мина, свыше тысячи гранат, 6 противотанковых ракет "Малютка" и "Фагот", а также более 400 фрагментов РСЗО "Град" и более 3,4 тысячи патронов.

Подготовил Тимофей Борисов

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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