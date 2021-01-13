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13 января 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 12 января 2021 года № 9-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 12 января 2021 года № 1 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив часть первую пункта 1.4 в следующей редакции:

"1.4. Установить, что с 14 января 2021 года возобновляется доступ посетителей в объекты культуры (театры, филармонии, дома культуры и т. п.), циркового искусства, концертные организации при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года, наполняемости зрительных мест не более 30 процентов от общего количества мест и запрета доступа организованных групп несовершеннолетних граждан в возрасте до 16 лет.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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