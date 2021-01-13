Сергей Нарышкин поздравил журналистов с Днем печати

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин поздравил журналистов с профессиональным праздником - Днем печати. По словам Сергея Нарышкина, 13 января, в дату, приуроченную ко дню выхода в свет без малого почти 300 лет назад первого номера российской газеты, вся страна чествует работников многих профессий, причастных к выпуску газет, журналов, электронных изданий.

"Это и ветераны журналистики, и корреспонденты в пунктах по всему миру, в том числе - и в "горячих точках", и многотысячная армия сотрудников издательств, круглые сутки обрабатывающая и выпускающая нескончаемые новостные потоки, и молодежь, познающая в вузах основы журналистики", - подчеркнул директор СВР, добавив, что журналистское сообщество России снискало славу настоящих мастеров, хорошо знающих и искренне любящих свое дело, профессионалов уникального опыта и знаний, отстаивающих высокие принципы журналистской этики.

По словам Нарышкина, огромная аудитория в России и за рубежом благодаря российским журналистам имеет возможность оперативно получать объективную, достоверную и актуальную информацию о событиях во всех уголках нашей планеты. Директор СВР особо отметил участие российских журналистов в освещении прошедших в 2020 году мероприятий, посвященных 100-летию образования отечественной внешней разведки, пояснив, что на страницах многих изданий появились публикации о славной героической истории Службы, подвигах разведчиков.

Сергей Нарышкин, обращаясь с пожеланиями творческих успехов журналистским коллективам, здоровья и благополучия сотрудникам и их семьям, близким, выразил "надежду на дальнейшее продолжение нашего плодотворного сотрудничества на благо Отчизны".