Сколько стоят драгоценности на героях сериала "Бриджертоны"

Еще в первую неделю 2021 года стриминговый гигант Netflix распространил информацию о том, что новый сериал "Бриджертоны" посмотрело 63 миллиона пользователей. Стоит учесть, что Netflix очень не любит делиться цифрами. Но уже сегодня стриминг поделился еще одной: за последние 7 дней поисковые запросы, связанные с новым сериалом Netflix "Бриджертоны", взлетели на 400%, и его популярность продолжает расти среди поклонников в социальных сетях.

Сериал действительно вызвал взрыв споров. Многих не устраивало, с какой вольностью обошлись с материалом. Английские аристократы - разных цветов кожи, в сериях звучит современная музыка - Билли Айлиш и так далее. В России по поводу сериала довольно резко высказалась писательница Татьяна Толстая, и ее пост, в котором она негативно отзывается о "Бриджертонах", спровоцировал массу ответов и получил жесткий отпор от поклонников сериала.

Однако обратим внимание, что сериал "Бриджертоны" - "первая ласточка" союза Netflix и известного продюсера, шоураннера и актрисы Шонды Раймс, на счету которой такие проекты, как "Скандал", "Анатомия страсти", "Ловушка" и другие. И это - очень дорогой проект, за которым последуют и другие. Netflix уже объявил о том, что собирается потратить на свой оригинальный контент в 2021 году более 19 миллиардов долларов. И в этом контексте довольно любопытно смотрится релиз, присланный в "РГ" - о том, сколько, по оценкам ювелиров, стоят украшения на героях сериала "Бриджертоны". Мода в проекте - вообще разговор особый - костюмы сами по себе заслуживают отдельной выставки. Но сосредоточимся на драгоценностях.

1. Ожерелье главной героини Дафни Бриджертон, подаренное ей принцем, по прогнозам, стоило бы 3,8 миллиона евро в реальной жизни. В его основе 5 бриллиантов, каждый примерно 10 карат.

2. Золотое бриллиантовое ожерелье Дафни в форме груши - 660 000 евро. Главный бриллиант в нем - 6 карат.

3. Белая диадема леди Данбери, усеянная крупными бриллиантами в 100 карат - 5,5 миллиона евро.

4. Бриллиантовое колье Леди Данбери, оцененное в 300 карат - 3,3 миллиона евро

5. Рубиновые серьги королевы Шарлотты чрезвычайно редки, поэтому в реальном мире они получили бы здоровенный ценник в 7,7 миллиона евро.

6. Бриллиантовое колье Марины Томпсон - 1,6 миллионов евро.

7. И, наконец, "по мелочи" - ожерелье из желтого золота с бирюзовой бабочкой Порции Фезерингтон обойдется в 27 000 евро.