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13.01.2021 19:45
Рубрика: Спорт

Олимпийский пессимизм

80 процентов японцев - за отмену и перенос Игр в Токио
Текст: Николай Долгополов, Александр Ленин (Москва - Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Премьер Японии Ёсихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в одиннадцати районах страны, включая Токио. Из-за наступающей пандемии он будет действовать как минимум до 7 февраля. Решение было воспринято с вынужденным спокойствием, однако политические оппоненты даже назвали его несколько запоздалым, с чем согласились почти 80 процентов жителей страны. 42,8 процента опрошенных "Киодо Ньюс" выразили неудовольствие действиями Суги в целом. Он обещает провести "безопасные" Игры, а в одной лишь столице выявляли больше тысячи, а теперь и по две тысячи инфицированных в день. Какая Олимпиада, когда 78 процентов респондентов ратуют за введение режима чрезвычайной ситуации по всей Японии.
35,3 процента японцев высказались за отмену Олимпиады, 44,8 предлагают снова отложить Игры. Фото: АР 35,3 процента японцев высказались за отмену Олимпиады, 44,8 предлагают снова отложить Игры. Фото: АР
35,3 процента японцев высказались за отмену Олимпиады, 44,8 предлагают снова отложить Игры. Фото: АР

И даже поддержка одного из популярнейших и старейших политиков бывшего премьера Ёсиро Мори, ныне возглавляющего Оргкомитет по проведению Олимпиады, не помогла Суге. Его рейтинг за месяц снизился сразу на девять пунктов. Кто двумя руками за премьера и Оргкомитет Игр, так это МОК. Тут все понятно. В 2021-м мир рискует, как и в прошлом году, остаться без Олимпийских игр, а МОК может потерять свое былое величие, влияние и уж точно баснословные прибыли. Очень осторожно и деликатно его глава Томас Бах с немецкой педантичностью проповедовал верную и, казалось бы, абсолютно выигрышную идею: вакцинация должна спасти Игры в Токио. Никто же не станет возражать, если все спортсмены приедут на остров с уже сделанными прививками.

Фото: ANDREW COWIE / AFP
Британский спортсмен призвал перенести Олимпиаду в Токио на 2024 год

И тут в посудную лавку с хрупким фарфором с привычной для себя бесцеремонностью вломился бывший основатель и руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) канадец Дик Паунд. За свои 78 лет к нему "не привились" навыки дипломатии. Заявил, что никто же не будет возражать, если олимпийцам, к примеру, канадским, прививку сделают раньше, чем другим, имеющим на это право, что "станет наиболее реалистичным путем для проведения Игр". И посыпались возражения. Даже в родной стране такой резвости со стороны соотечественника не поняли. Пошли возражения от чемпионов: пусть сначала вакцинируют моих пожилых родителей и других представителей групп риска, а мы подождем. О нетактичности предложенного Паундом заговорили в Австралии и других государствах. Короче, у часто попадающего в неловкое положение и втягивающего в неприятности других непричастных Паунда получилось "не лучше, а как всегда". Пошли разговоры, будто старейшина МОК выражает позицию всей этой организации, а она в годину всеобщей беды кажется исключительно сомнительной.

К тому же некоторые потенциальные олимпийцы с недоверием относятся к вакцинации, что никак нельзя осуждать. Но для них призыв МОК "сделать прививку ради безопасности других спортсменов" звучит несколько обидно. У каждого - свои принципы и убеждения, и принуждение здесь неприемлемо.

Тревожный результат принесло и исследование, проведенное "Киодо Ньюс" в дни вспышки пандемии. В телефонном опросе 35,3 процента японцев высказались за отмену Олимпиады, 44,8 проц. предлагают снова отложить Игры. Фактически 80 процентов не верят в олимпийское будущее.

Однако японские организаторы Игр по-прежнему надеются: олимпийское чудо должно состояться. И хотя облегченные правила въезда для иностранных спортсменов пока отменены, все равно верят, что 23 июля 2021 года в Токио торжественно вспыхнет олимпийский огонь. Ничего страшного, что официальных лиц из разных стран станет хоть вдвое меньше и уменьшится количество местных волонтеров. Не в этом же счастье. Лишь бы провести Олимпиаду.

Как хочется верить в светлое и нам, любящим спорт, заждавшимся больших олимпийских событий. И как не посочувствовать японцам, вгрохавшим в подготовку столько денег и искренних усилий. Ведь организаторы понимают и официально подтверждают: если Игр-2020 и в этом году не будет, их не будет вообще.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

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