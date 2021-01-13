"Спартак" назвал игроков, которые отправятся на первый сбор

В среду футболисты "Спартака" после выхода из отпуска прошли обследование в клинике спортивной медицины "Лужники". 29 игроков завтра отправятся на первый сбор в Дубай.

Это вратари - Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов; защитники - Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов; полузащитники - Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов; нападающие - Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, а также Педро Роша, который вернулся из аренды во "Фламенго".

На этом сборе команда проведет как минимум два контрольных матча - 30 января против "Пахтакора", 6 февраля против солигорского "Шахтера".