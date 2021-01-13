Открыта способность полыни препятствовать размножению коронавируса

Экстракт полыни, в котором содержится противомалярийное вещество артемизинин, предотвращает репликацию SARS-CoV-2. К такому выводу пришли команда исследователей из университетов США.

Препринт с результатами эксперимента опубликован на bioRxiv. Материалом послужили листья семи сортов полыни однолетней (Artemisia annua), произрастающих на четырех континентах. Активность всех образцов в отношении размножения вируса была подтверждена in vitro. Сработал даже тот материал, который собран был 12 лет назад.

Концентрация артемизинина и флавоноидов в используемых материалах варьировалась в 100 раз. Чем больше оказывалась концентрация, тем выше было его противовирусное действие.

Образцы оказались эффективны в отношении SARS-CoV-2, размножающегося в культуре клеток Vero E6. При этом готовые противомалярийные препараты, представляющие собой производную артемизинина, подобных результатов не дали.

Ученые полагают, что размножению коронавируса препятствует не один лишь артемизинин, а какое-то иное вещество либо целая комбинация компонентов, которые вместе блокируют инфекцию. Дальнейшие исследования определят эффективность экстракта полыни in vivо.