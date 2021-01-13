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13.01.2021 19:35
Рубрика: Экономика

Не ищите в интернете

Суды начали блокировать в Сети информацию о продаже водительских прав
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Полярный районный суд Мурманской области заблокировал целый ряд сайтов, через которые любой гражданин мог купить поддельные водительские права.
Прокуратура активно добивается блокировки сайтов, продающих различный нелегальный товар. Фото: Сергей Михеев/ РГ Прокуратура активно добивается блокировки сайтов, продающих различный нелегальный товар. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Прокуратура активно добивается блокировки сайтов, продающих различный нелегальный товар. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Эксперты Ассоциации юристов России увидели за этим решением важную тенденцию: все чаще суды стали отключать от Сети сайты, торгующие чем-то запрещенным. Например, Борзинский городской суд Забайкальского края заблокировал несколько сайтов, продававших поддельные документы об образовании. Там можно было разжиться и липовым дипломом вуза, и удостоверением машиниста электровоза, и другими фальшивками. А в Бурятии суд заблокировал сайт, предлагавший купить яды.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Поиском незаконных предложений в Сети активно занимается прокуратура. Именно она обращается с исками в суд, требуя запретить - часто большими списками - сайты торговцев-нелегалов.

Каждое новое решение становится прецедентом, на который потом ориентируются другие суды. Перспективы обжалования решений, скажем, о блокировке сайта по продаже поддельных прав, невелики. Да и трудно представить: кто же будет жаловаться? Неужели продавец поддельных дипломов или водительских прав обратится в вышестоящие судебные инстанции, пытаясь доказать, что его гражданские права нарушены?

Между тем Сеть сегодня стала большой торговой площадкой по продаже запретного и незаконного. Инспекторы ГАИ регулярно останавливают на дорогах граждан, купивших права через интернет.

Например, 22-летний житель Вологодской области Артем Е. попался с фальшивыми правами летом прошлого года. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что просто устал ждать экзаменов в автошколе: они постоянно переносились из-за пандемии.

"Суд установил, что в июне 2020 года в Тотьме подсудимый позвонил неустановленному в ходе дознания лицу, номер которого нашел через интернет, и сделал заказ на приобретение бланка водительского удостоверения с заведомо ложными сведениями, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - После оплаты заказа он почтовым отправлением получил поддельное удостоверение на свое имя и со своей фотографией, предоставляющее право управления транспортными средствами категорий В, В1, М".

Молодой человек устал ждать экзаменов в автошколе, которые были перенесены из-за коронавируса, и купил права в Сети. За это был осужден

Как рассказал в суде молодой человек, поначалу экзамен в автошколе был назначен на 2 апреля, но из-за введения ограничительных мер его отложили на неопределенное время. Тем не менее пандемия в данном случае не стала смягчающим обстоятельством.

Молодой человек обязан был проявить терпение. Плата за нетерпение - обвинительный приговор суда. За использование поддельных прав Артем Е. был осужден на 3 месяца ограничения свободы. Главное же - в его биографии теперь появилась судимость, и это проблема.

Нередко поддельные права оказываются у участников аварий.

Например, 29-летняя Марина П. в августе прошлого года попала в аварию на одном из перекрестков в городе Соколе Вологодской области. Инспектору ГАИ она показала права, которые купила через интернет. В итоге ей пришлось отвечать не только за ДТП, виновницей которого стала, но и за использование фальшивого документа.

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"В ходе дознания и в судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью", - подчеркивают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Женщине повезло: суд прекратил производство по уголовному делу и освободил ее от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Но это не реабилитирующее обстоятельство. То есть женщина не оправдана. Просто ее не стали наказывать. Она смогла доказать суду, что искренне раскаялась и извлекла уроки.

Однако факт остается фактом: купить поддельные права и немало другой запрещенной продукции сегодня слишком легко. Не надо бегать по темным углам и искать темных личностей, достаточно заглянуть в Сеть. При этом граждане зачастую не отдают себе отчета, что рискуют своей свободой, а главное - репутацией. Ведь судимость - это такое темное пятно в биографии, которое сегодня практически невозможно смыть.

Поэтому прокуратура, вычищая из Сети сайты с нелегальным товаром, фактически удерживает граждан от соблазна. Возможно, полностью зачистить интернет не так просто, но как минимум предложение резко сократится.

Система работает так. Если некая информация прямо не указана в законе как запрещенная, то вопрос о ее запрете поднимает прокуратура. В таком случае надо доказать, что информация попадает под общие нормы закона.

Взять те же поддельные водительские права. Ни в одном законе нет нормы, запрещающей продавать фальшивые права через интернет. Однако закон разрешает блокировать в Сети незаконную информацию. А торговля поддельными правами незаконна в принципе. Поэтому суды делают логичный вывод: такие сайты надо блокировать.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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После судебного решения в дело вступают судебные приставы. Как поясняет член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова, постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации является основанием для внесения соответствующей веб-страницы в реестр сайтов и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию. Если владелец сайта не удалит нелегальный контент (например, объявления о продаже фальшивых прав), то сайт будет заблокирован.

Адвокат Александр Иноядов уточняет, что административный иск подается к конкретному ответчику, из чего следует, что запрет не может быть всеобщим. Иными словами, это не значит, что теперь абсолютно все сайты, продающие водительские права, будут автоматически блокироваться. Прокуратура будет по-прежнему их искать и по каждому случаю обращаться в суд.

Член АЮР Асия Мухамедшина напоминает, что некоторую информацию можно блокировать в досудебном порядке: если об этом прямо указано в законе. Например, закон запрещает рекламу услуг по написанию рефератов и диссертаций.

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