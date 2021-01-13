Суды начали блокировать в Сети информацию о продаже водительских прав

Полярный районный суд Мурманской области заблокировал целый ряд сайтов, через которые любой гражданин мог купить поддельные водительские права.

Эксперты Ассоциации юристов России увидели за этим решением важную тенденцию: все чаще суды стали отключать от Сети сайты, торгующие чем-то запрещенным. Например, Борзинский городской суд Забайкальского края заблокировал несколько сайтов, продававших поддельные документы об образовании. Там можно было разжиться и липовым дипломом вуза, и удостоверением машиниста электровоза, и другими фальшивками. А в Бурятии суд заблокировал сайт, предлагавший купить яды.

Поиском незаконных предложений в Сети активно занимается прокуратура. Именно она обращается с исками в суд, требуя запретить - часто большими списками - сайты торговцев-нелегалов.

Каждое новое решение становится прецедентом, на который потом ориентируются другие суды. Перспективы обжалования решений, скажем, о блокировке сайта по продаже поддельных прав, невелики. Да и трудно представить: кто же будет жаловаться? Неужели продавец поддельных дипломов или водительских прав обратится в вышестоящие судебные инстанции, пытаясь доказать, что его гражданские права нарушены?

Между тем Сеть сегодня стала большой торговой площадкой по продаже запретного и незаконного. Инспекторы ГАИ регулярно останавливают на дорогах граждан, купивших права через интернет.

Например, 22-летний житель Вологодской области Артем Е. попался с фальшивыми правами летом прошлого года. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что просто устал ждать экзаменов в автошколе: они постоянно переносились из-за пандемии.

"Суд установил, что в июне 2020 года в Тотьме подсудимый позвонил неустановленному в ходе дознания лицу, номер которого нашел через интернет, и сделал заказ на приобретение бланка водительского удостоверения с заведомо ложными сведениями, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - После оплаты заказа он почтовым отправлением получил поддельное удостоверение на свое имя и со своей фотографией, предоставляющее право управления транспортными средствами категорий В, В1, М".

Молодой человек устал ждать экзаменов в автошколе, которые были перенесены из-за коронавируса, и купил права в Сети. За это был осужден

Как рассказал в суде молодой человек, поначалу экзамен в автошколе был назначен на 2 апреля, но из-за введения ограничительных мер его отложили на неопределенное время. Тем не менее пандемия в данном случае не стала смягчающим обстоятельством.

Молодой человек обязан был проявить терпение. Плата за нетерпение - обвинительный приговор суда. За использование поддельных прав Артем Е. был осужден на 3 месяца ограничения свободы. Главное же - в его биографии теперь появилась судимость, и это проблема.

Нередко поддельные права оказываются у участников аварий.

Например, 29-летняя Марина П. в августе прошлого года попала в аварию на одном из перекрестков в городе Соколе Вологодской области. Инспектору ГАИ она показала права, которые купила через интернет. В итоге ей пришлось отвечать не только за ДТП, виновницей которого стала, но и за использование фальшивого документа.

"В ходе дознания и в судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью", - подчеркивают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Женщине повезло: суд прекратил производство по уголовному делу и освободил ее от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Но это не реабилитирующее обстоятельство. То есть женщина не оправдана. Просто ее не стали наказывать. Она смогла доказать суду, что искренне раскаялась и извлекла уроки.

Однако факт остается фактом: купить поддельные права и немало другой запрещенной продукции сегодня слишком легко. Не надо бегать по темным углам и искать темных личностей, достаточно заглянуть в Сеть. При этом граждане зачастую не отдают себе отчета, что рискуют своей свободой, а главное - репутацией. Ведь судимость - это такое темное пятно в биографии, которое сегодня практически невозможно смыть.

Поэтому прокуратура, вычищая из Сети сайты с нелегальным товаром, фактически удерживает граждан от соблазна. Возможно, полностью зачистить интернет не так просто, но как минимум предложение резко сократится.

Система работает так. Если некая информация прямо не указана в законе как запрещенная, то вопрос о ее запрете поднимает прокуратура. В таком случае надо доказать, что информация попадает под общие нормы закона.

Взять те же поддельные водительские права. Ни в одном законе нет нормы, запрещающей продавать фальшивые права через интернет. Однако закон разрешает блокировать в Сети незаконную информацию. А торговля поддельными правами незаконна в принципе. Поэтому суды делают логичный вывод: такие сайты надо блокировать.

После судебного решения в дело вступают судебные приставы. Как поясняет член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова, постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации является основанием для внесения соответствующей веб-страницы в реестр сайтов и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию. Если владелец сайта не удалит нелегальный контент (например, объявления о продаже фальшивых прав), то сайт будет заблокирован.

Адвокат Александр Иноядов уточняет, что административный иск подается к конкретному ответчику, из чего следует, что запрет не может быть всеобщим. Иными словами, это не значит, что теперь абсолютно все сайты, продающие водительские права, будут автоматически блокироваться. Прокуратура будет по-прежнему их искать и по каждому случаю обращаться в суд.

Член АЮР Асия Мухамедшина напоминает, что некоторую информацию можно блокировать в досудебном порядке: если об этом прямо указано в законе. Например, закон запрещает рекламу услуг по написанию рефератов и диссертаций.