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13.01.2021 16:22
Рубрика: Общество

Во Франции найден таинственный 6000-летний монолит

Текст: Денис Передельский
Фото: Sebastien Poignant, Inrap Фото: Sebastien Poignant, Inrap
Фото: Sebastien Poignant, Inrap

Во Франции ученые из Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) идентифицировали крупный каменный монолит, найденный в 2017 году при раскопках в городке Шаминьи. Оказалось, что это крайне редкий менгир, представляющий собой антропоморфную стелу эпохи неолита.

Фото: iStock
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Отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Археологи обнаружили в Шаминьи, департамент Эна, три больших каменных блока, увязших в окаменелом иле. На их очистку и изучение ушло три года. Кроме того, ученые применили метод фотографической съемки при свете, падающем под определенным углом. Эта технология позволила выявить узоры, выгравированные на самом крупном монолите.

Сообщается, что камни были найдены в пределах коллективного захоронения, датированного периодом позднего неолита. Возможно, это были элементы погребального культа. Самый крупный камень был обработан людьми. Ученые отмечают, что выбран он был, видимо, не случайно. Его поверхность была покрыта естественными неровностями, которые с виду напоминали черты человека.

Древним мастерам оставалось лишь немного доработать "картину". Исследование показало, что они вырезали на поверхности несколько линий. Сам камень изображал собой фигуру, то есть это была антропоморфная стела, характерная для многих культур неолита. У этой фигуры было лицо.

Кроме того, древние мастера вырезали пояс без пряжки, к которому, по мнению исследователей, был подвешен кинжал. По крайней мере, именно так они интерпретировали узор под поясом, вырезанный в форме очень вытянутой буквы "U". Впрочем, окончательного толкования эта "зубчатая деталь" еще не обрела.

Фото: iStock
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Дело в том, что в верхней части менгира, в районе лица, также изображены два подобных треугольника. Ученые предполагают, что они могли изображать два кинжала с треугольными лезвиями или два полированных лезвия топора. Присутствуют на камне и другие декоративные элементы, в том числе в форме "чашек".

Все эти элементы вкупе навели ученых на мысль о том, что данный монолит можно рассматривать как изображение человека, одетого и вооруженного. Странное размещение выгравированных треугольников объясняют тем, что, возможно, другие детали просто стерлись за прошедшие столетия.

Что касается возраста этого артефакта, то пока он датируется периодом между второй половиной четвертого тысячелетия и первой половиной третьего тысячелетия до нашей эры.

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