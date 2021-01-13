Теннисистка Кудерметова не смогла выиграть в финале турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в финале турнира WTA в Абу-Даби уступила белоруске Арине Соболенко.

В среду завершился первый в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации. В Абу-Даби встречались россиянка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Арина Соболенко. Для 23-летней Кудерметовой этот финал стал первым в карьере на турнирах WTA. Однако в решающем матче она не смогла оказать упорного сопротивления своей сопернице. Оба сета осталось за Соболенко с одинаковым счетом 6:2.

Призовой фонд турнира в Абу-Даби составил более 565 тысяч долларов.