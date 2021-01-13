TikTok вводит новые ограничения для подростков

Социальная сеть TikTok вводит новые ограничения в отношении пользователей младше 18 лет. Таким аккаунтам ограничат возможности взаимодействия с другими аккаунтами и контентом. Об этом пишет TechCrunch.

Учетные записи детей в возрасте от 13 до 15 лет по умолчанию будут настроены как личные. Социальная сеть отключит возможность рекомендации этого профиля другим пользователям, а владельцам таких аккаунтов придется вручную добавлять подписчиков.

Также в детских учетных записях отключат опции "ститчинга" (вставки фрагментов чужих видеороликов в свой) и скачивания видео. Комментировать публикации юных блогеров смогут только "друзья". На подростков от 16 до 18 лет эти ограничения не распространяются.

Ранее социальная сеть запретила подросткам прямой обмен сообщениями, ведение прямых трансляций и добавила опцию родительского контроля.