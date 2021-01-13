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13.01.2021 22:19
Рубрика: В мире

Трамп призвал американцев не прибегать к насилию

Текст: Диана Ковалева

Действующий президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о возможных новых демонстрациях призвал американцев воздержаться от насилия и содействовать снижению напряженности в стране. Соответствующее заявление хозяина Белого дома опубликовал в среду телеканал Fox News.

Фото: J. Scott Applewhite/Pool via REUTERS
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"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма", - заявил Трамп.

Он также добавил, что выступает против этого и призвал всех американцев помочь сократить напряженность и "успокоить страсти".

Как рассказал телеканалу один из советников президента, хозяин Белого дома "просит всех американцев присоединиться к нему в обеспечении упорядоченной и мирной передачи власти на следующей неделе. Президент Трамп также просит, чтобы крупные технологические компании присоединились к его усилиям в этом деле".

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