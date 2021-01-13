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13.01.2021 08:18

Трампа оставили без соцсетей

В США, которые все время позиционируют себя как страна, обладающая свободой слова, президента лишили права свободно высказывать свое мнение в соцсетях. С формулировкой "подстрекательство к насилию" были заблокированы аккаунты президента США во многих социальных сетях, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Говорят, что публикации американского лидера, которые могут спровоцировать новые беспорядки, нарушили законы США и политику соцсетей.
Беспорядки в Капитолии стали основанием для лишения Дональда Трампа статуса пользователя соцсетей. Фото: Медиакорпорация Китая Беспорядки в Капитолии стали основанием для лишения Дональда Трампа статуса пользователя соцсетей. Фото: Медиакорпорация Китая
Беспорядки в Капитолии стали основанием для лишения Дональда Трампа статуса пользователя соцсетей. Фото: Медиакорпорация Китая

Но стоит отметить, что за последние 4 года публикации главы США не раз нарушали нормы, иногда содержали ложную информацию, либо подстрекали к насилию и ненависти. Почему социальные медиа не предпринимали никаких действий на протяжении такого длительного времени?

Согласно информации американской ежедневной газеты "Вашингтон пост", по состоянию на май 2020 года, лидер США в общей сложности опубликовал более 18 тысяч "ложных или вводящих в заблуждение" информационных заметок, и более 3300 публикаций были размещены в Twitter.

Особенно после того, как огласили результаты всеобщих выборов в прошлом году, Д. Трамп многократно призывал в Twitter своих сторонников бороться с помощью "действий". В то время относительно его призывов американские социальные сети оставались безразличными и равнодушными. И только когда произошли беспорядки в Капитолии, эти соцсети, кажется, вдруг поняли, что происходит, и начали принимать меры.

Все знают, что до выхода в отставку действующего лидера США осталось меньше 10 дней, однако уже начались политические расчеты в отношении президента США и его сторонников. Доказательством этого служит ряд событий, к примеру, американская полиция быстро арестовала, по меньшей мере, 82 протестующих, кто участвовал в штурме Капитолия; спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси требовала убедиться в том, что президент Трамп не может использовать ядерное оружие; еще Конгресс США 11 января заявил о втором импичменте президенту, отсюда видно, что лидер США столкнулся с такой ситуацией, как будто кто-то подливает масла в огонь, или другими словами "когда стена валится, все её подталкивают".

Эти события демонстрируют то, что так называемая американская "свобода слова" зависит только от позиции того, в чьих руках сосредоточено влияние, и является просто политическим инструментом. Этот инструмент помогает подавить диссидентов изнутри и атаковать противника извне.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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