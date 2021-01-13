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13.01.2021 17:23
Рубрика: Экономика

Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет

Текст: Юрий Когалов

Объемы транзита российского газа через Украину в 2020 году сократились на 38 процентов и составили всего 55,8 миллиарда кубометров, что является самым низким показателем за последние 30 лет. Об этом рассказал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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По его данным, газотранспортная система Украины загружена всего на треть от проектной мощности, которая составляет 146 миллиардов кубометров. Главными факторами снижения объемов транзита Макогон назвал "запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на "голубое топливо" в ЕС".

Согласно условиям контракта, "Газпром" выплатил в минувшем году около 2 миллиардов долларов за возможность прокачать 65 миллиардов кубометров, но так и не воспользовался в полной мере этой возможностью. А в ближайшие четыре года, согласно договоренностям, российская сторона будет перекачивать по украинским трубам лишь по 40 миллиардов кубометров газа в год. Эти условия были прописаны в пакете соглашений, заключенных между Москвой и Киевом в конце 2019 года.

По словам Макогона, газ, который шел через Украину в Венгрию, Сербию и Хорватию, теперь может пойти в обход, благодаря введенному в строй "Турецкому потоку".

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