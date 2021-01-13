Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет

Объемы транзита российского газа через Украину в 2020 году сократились на 38 процентов и составили всего 55,8 миллиарда кубометров, что является самым низким показателем за последние 30 лет. Об этом рассказал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его данным, газотранспортная система Украины загружена всего на треть от проектной мощности, которая составляет 146 миллиардов кубометров. Главными факторами снижения объемов транзита Макогон назвал "запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на "голубое топливо" в ЕС".

Согласно условиям контракта, "Газпром" выплатил в минувшем году около 2 миллиардов долларов за возможность прокачать 65 миллиардов кубометров, но так и не воспользовался в полной мере этой возможностью. А в ближайшие четыре года, согласно договоренностям, российская сторона будет перекачивать по украинским трубам лишь по 40 миллиардов кубометров газа в год. Эти условия были прописаны в пакете соглашений, заключенных между Москвой и Киевом в конце 2019 года.

По словам Макогона, газ, который шел через Украину в Венгрию, Сербию и Хорватию, теперь может пойти в обход, благодаря введенному в строй "Турецкому потоку".