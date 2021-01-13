Участникам штурма Капитолия грозит до 20 лет тюрьмы

Участников беспорядков 6 января в Вашингтоне, когда сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, может грозить достаточно серьезное наказание. По словам и.о​​​. федерального прокурора США Майкла Шервина, по отдельным статьям может быть вменено до 20 лет лишения свободы.

"Некоторые обвинения - по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы", - передает РИА Новости заявление Шервина.

И.о прокурора также отметил, что уже были судебные заседания по делам против участников штурма.

"Это только начало", - пообещал он.