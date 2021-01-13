Ученые предупредили о последствиях перенесенного COVID-19

После излечения от коронавирсной инфекции могут проявиться различные заболевания. В некоторых случаях наблюдается повторное заражение вирусом COVID-19. Поэтому во избежание рисков даже переболевшим и вакцинированным людям обязательно нужно носить маски и соблюдать санитарные правила.

Специалисты университетской клиники Agostino Gemelli в Риме провели исследование пациентов, переболевших коронавирусом. Больше половины выздоровевших - 53 процента - продолжали страдать от быстрого утомления и усталости. Почти 43 процента переболевших жаловались на одышку, а 21 процент - на боли в груди. Боли в суставах мучили почти каждого четвертого из перенесших ковид - 27,3 процентов.

В целом ухудшение состояния отмечено у 44 процентов переболевших пациентов, 55 процентов получили три и более неприятных последствий. У каждого третьего сохранился один или два симптома, и только 12 процентов полностью избавились от всех признаков болезни.

По данным бельгийских и голландских врачей, отголоски болезни сохранились у большинства излеченных от COVID-19 пациентов. Лидирует усталость - 98 процентов, мышечная слабость - 90 процентов, нарушения сна - 88 процентов и боли разного характера - 87 процентов.

- Что касается восстановления обоняния, то по данным на сегодняшний день у 5-10 процентов переболевших способность распознавать запахи после ковида, судя по всему, утрачивается безвозвратно, - сообщил KP.RU директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета профессор Валерий Свистушкин.

Поэтому врачи советуют: после коронавирусной инфекции проверить организм в ходе бесплатной диспансеризации. При любых заболеваниях риск осложнений или обострения хронических инфекций резко растет в случаях повышенных нагрузок, стрессов и ослабления иммунной системы. Чтобы этого не случилось, нужно избегать недосыпа и сильных стрессов. Обязательно двигаться и добавить в питание побольше овощей, рыбу, квашеную капусту или моченые яблоки.