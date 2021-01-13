Новости

Госдума будет настаивать на расширении программы по поддержке регионов 14:21
В Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу на переходе и отчитал ее за это 14:18
На Кубани патологоанатома арестовали за кражи у покойных 14:10
Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову огласят 8 февраля 14:07
Столицу накроет сильный снегопад 13:44
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж 13:41
В Испании 17 человек заразились коронавирусом после вакцинации 13:31
Стал известен сюжет сериала по "Властелину колец" 13:24
Ученые предупредили о последствиях перенесенного COVID-19 13:18
Бой Поветкин - Уайт состоится 6 марта 13:01
Живая сосна и перчатки: что забывали пассажиры подмосковных автобусов 12:59
Рубль признан самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака" 12:53
На МКАД появится новая развязка 12:50
Премьер Японии расширил действие режима ЧС из-за COVID-19 12:48
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати 12:46
"Аэрофлот" остановил продажу льготных дальневосточных билетов 12:44
ЦИК определил судьбу вакантных депутатских мандатов 12:40
Мишустин освободил Румянцева от должности замглавы Минприроды 12:39
Захватившего заложников в Пятигорске собираются отправить на лечение 12:37
Росстат оценил рост тарифов ЖКХ за 2020 год 12:35
В Петербурге задержан криминальный авторитет Анохин 12:28
Умерла постановщица фильмов ужасов Стэйси Тайтл 12:27
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты 12:20
В Мадриде выросли мусорные горы 12:12
Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 13:18
Рубрика: Общество

Ученые предупредили о последствиях перенесенного COVID-19

Текст: Николай Грищенко
После излечения от коронавирсной инфекции могут проявиться различные заболевания. В некоторых случаях наблюдается повторное заражение вирусом COVID-19. Поэтому во избежание рисков даже переболевшим и вакцинированным людям обязательно нужно носить маски и соблюдать санитарные правила.

Специалисты университетской клиники Agostino Gemelli в Риме провели исследование пациентов, переболевших коронавирусом. Больше половины выздоровевших - 53 процента - продолжали страдать от быстрого утомления и усталости. Почти 43 процента переболевших жаловались на одышку, а 21 процент - на боли в груди. Боли в суставах мучили почти каждого четвертого из перенесших ковид - 27,3 процентов.

Фото: iStock
Открыта способность полыни препятствовать размножению коронавируса

В целом ухудшение состояния отмечено у 44 процентов переболевших пациентов, 55 процентов получили три и более неприятных последствий. У каждого третьего сохранился один или два симптома, и только 12 процентов полностью избавились от всех признаков болезни.

По данным бельгийских и голландских врачей, отголоски болезни сохранились у большинства излеченных от COVID-19 пациентов. Лидирует усталость - 98 процентов, мышечная слабость - 90 процентов, нарушения сна - 88 процентов и боли разного характера - 87 процентов.

- Что касается восстановления обоняния, то по данным на сегодняшний день у 5-10 процентов переболевших способность распознавать запахи после ковида, судя по всему, утрачивается безвозвратно, - сообщил KP.RU директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета профессор Валерий Свистушкин.

Поэтому врачи советуют: после коронавирусной инфекции проверить организм в ходе бесплатной диспансеризации. При любых заболеваниях риск осложнений или обострения хронических инфекций резко растет в случаях повышенных нагрузок, стрессов и ослабления иммунной системы. Чтобы этого не случилось, нужно избегать недосыпа и сильных стрессов. Обязательно двигаться и добавить в питание побольше овощей, рыбу, квашеную капусту или моченые яблоки.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19 Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы