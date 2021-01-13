"Умный" ошейник для собак начали продавать в Южной Корее

"Умный" ошейник для собак теперь может приобрести любой житель Южной Кореи. Ошейник анализирует лай животного и выдает на экран смартфона соответствующую эмоцию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пока прибор распознает только пять эмоций: счастье, спокойствие, тревогу, злобу и грусть. Один из владельцев нового устройства отмечает, что, оказывается, "собака бывает зла, когда проигрывала мне, прямо как человек".

Программа распознавания эмоций была написана на основе анализа более десяти тысяч записей лая 50 различных пород собак, данные собирались три года. Стоимость гаджета составляет 99 долларов. Точность определения эмоций ошейника оценили ученые из Сеульского национального университета. Она составляет 90 процентов.