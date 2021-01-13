Uniao Quimica начала производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Бразилии

Одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии. Как сообщает официальный аккаунт вакцины в Twitter, заявка на ее экстренное применение будет подана на этой неделе.

"Uniao Quimica начала производство "Спутник V" в Бразилии в январе 2021 года. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил всю необходимую документацию и материалы", - отмечают разработчики.

По их словам, российскую вакцину ввели уже первым 20 бразильцам, которые работают в посольстве РФ.

Сообщается также, что РФПИ поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины уже в первом квартале этого года.