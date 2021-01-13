Утвержден объем бюджетных мест в вузы на 2022/2023 учебный год

Проще говоря, определено, сколько всего студентов смогут принять вузы на бюджетные места в приемную кампанию летом 2022 года.

Всего на направления бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры выделено 588 044 места для обучения за счет федерального бюджета.

Больше всего из них, конечно, достанется бакалаврам - почти 340 тысяч и магистрам - 124,5 тысячи.

По сравнению с предыдущими годами виден последовательный рост. Так, на текущий 2020/2021 учебный год вузам было выделено почти 542 тысячи бюджетных мест, на следующий 2021/2022 - более 576 тысяч мест.

Напомним: с прошлого года Минобрнауки распределяет места по новой методике. Сначала ведомство рассчитывает общие контрольные цифры приема по укрупненным группам специальностей и направлений, учитывая потребности регионов в кадрах. Следующий шаг - свои предложения вносят так называемые "центры ответственности": отраслевые министерства, госкорпорации "Роскосмос", "Росатом", ассоциации вузов. После свои объёмы КЦП формируют в регионах. Потом все сводится вместе и получается максимально объективная картина.

О том, какие специальности сейчас в приоритете, Валерий Фальков говорил не раз. Например, в декабре прошлого года он заявил, что в планах Минобрнауки ежегодно до 2024 года увеличивать число бюджетных мест на медицинских, педагогических и ИТ-направлениях. Отразилось ли это в цифрах приема на 2022/2023 год? Еще как.

Рекордсмен - направление "Образование и педагогические науки": без малого 56 тысяч бюджетных мест для бакалавров и 18 с лишним тысяч - для магистров. На втором месте - "Информатика и вычислительная техника" - более 37 тысяч бюджетных мест для подготовки по программам бакалавриата и почти 10 тысяч - в магистратуре. Третий лидер - и иначе сегодня быть не может - "Клиническая медицина". Здесь по программам специалитета выделено более 28 тысяч бюджетных мест. Также за 20 тысяч перевалили места по направлению подготовки "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - почти 23 тысяч для бакалавров и более 5 тысяч для магистров.