В Белорусском центре моды знают толк в тканях и крое

В наступившем году смены модного курса не предвидится. Как и прежде, считают эксперты Белорусского центра моды, в одежде будут популярны натуральные ткани и классический крой. А лен, по их прогнозам, в новом сезоне вновь попадает в число главных фэшн-трендов.

Художник-модельер Антон Ярощик симпатии белорусов и россиян к натуральной ткани связывает с ее практичностью, комфортностью и доступностью. Александр Кулевский

Художник-модельер Белорусского центра моды Антон Ярощик симпатии белорусов к натуральной ткани связывает с ее практичностью, комфортным ношением и абсолютной доступностью.

- Но не нужно думать, что технологии производства одежды из льна застыли на месте. Постоянно модернизируется обработка, создаются новые принты, расширяется цветовая гамма. К новому сезону, как и всегда, наш центр моды подготовил несколько крупных капсул, мы никогда не обходим тему льна стороной. У нас есть даже отдельная линия "Галерея льна", которая, кстати, пользуется большой популярностью у гостей из России.

Большим успехом в новом весенне-летнем сезоне, уверен Антон Ярощик, будет также пользоваться одежда из льняных тканей, но уже с добавлением хлопка или вискозы.

- Синоптики обещают раннюю весну, так что такие наряды пригодятся модникам уже очень скоро.

Прошедший модный сезон продиктовал дизайнерам и покупателям новые правила потребления. Отсюда вытекает еще один главный тренд наступившего года - экологичность. Экологичная мода - это не только использование в производстве органических тканей и отказ от химической обработки волокон, но и отказ от покупки одежды массового производства, поясняет Антон.

- К счастью, белорусы наконец начали обращать внимание на "медленную моду", безрассудные и часто ненужные покупки отходят на другой план. В западных странах, где был объявлен жесткий карантин, отмечалась такая тенденция: люди сидели по домам, тратили деньги в интернет-магазинах, а потом, после снятия ограничительных мер, все возвращали обратно. В этой гонке потребления они начали понимать и осознавать, что им действительно нужно и что важно. Начали перестраивать себя и свое отношение к моде. Зачем покупать дешевые товары на один сезон, если можно взять одну хорошую качественную вещь чуть дороже, но которая прослужит несколько лет?

В центре внимания в этом году, помимо натуральности тканей, также окажутся несложные формы и силуэты, понятные (и, возможно, даже чуть футуристические) принты.

- Это то, что не будет перегружать человека эмоционально, но в то же время будет мило и приятно глазу окружающих. Во главе гардероба останутся базовые вещи. Наш центр моды, кстати, как раз недавно отшил крупную базовую офисную коллекцию. Современный модный рынок перенасыщен, но базовые универсальные вещи, из которых строят гардероб, всегда нужны.

Что касается цветовой палитры, то здесь все предсказуемо: в теплое время года актуальны яркие светлые оттенки, в холодное - приглушенные темные. А главными модными цветами 2021 года станут ярко-желтый и практичный серый.