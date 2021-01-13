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13.01.2021 14:46
Рубрика: В мире

В Чили объяснили, почему запрет на живую музыку в барах остановит COVID-19

Текст: Алексей Чуриков
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В свете ухудшения эпидемиологической обстановки после рождественских и новогодних праздников власти Чили, пытаясь снизить прирост случаев заражения COVID-19, ввели новые ограничения. Одно из них используется впервые, а именно - запрет на живую музыку в барах и ресторанах. Эта мера вызвала негодование среди артистов и музыкантов, поскольку напрямую влияет на их заработок. Однако в чилийском министерстве здравоохранения пояснили, что за новым правилом стоит наука.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Специалисты минздрава апеллируют к ряду научных статей, опубликованных в американском научном журнале PNAS Национальной академии наук США и в журнале Nature. Группа исследователей в 2019 году провела ряд экспериментов и установила, что если человек кричит, поет или громко разговаривает, то он выделяет в атмосферу гораздо больше аэрозольных капель. Они, как известно, переносят на себе вирусы, в том числе и COVID-19. Соответственно, если в увеселительном заведении играет громкая музыка, гости вынуждены громче разговаривать, а также наклоняться друг к другу, чтобы что-то расслышать. Именно этот момент в минздраве посчитали потенциально опасным и рекомендовали ввести указанное ограничение.

Представители чилийской музыкальной индустрии единогласно выступили против новых правил. В адресованном правительству коллективном письме, которое подписали 16 крупнейших творческих объединений страны, они потребовали пересмотреть запрет на выступления. "Нижеподписавшиеся организации категорически отвергают новые ограничения. Подобная мера вызывает серьезные сомнения относительно ее полезности в борьбе с пандемией и абсолютно лишена международного опыта... Как создатели, работники и профессионалы музыки в нашей стране, мы требуем, чтобы правительство Чили прояснило причины, побудившие его принять эту необъяснимую меру", - говорится в письме.

По последним сведениям, в Чили уже десятые сутки продолжается заметный рост числа новых заражений коронавирусом. Как уточняет издание La Tercera со ссылкой на местный минздрав, по данным на вторник, в стране с населением в 18,7 миллиона человек зафиксировано 3,2 тысячи новых случаев. В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировано почти 650 тысяч заболеваний COVID-19, 17 тысяч из которых закончились летально.

В мире Южная Америка Чили Пандемия коронавируса COVID-19

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