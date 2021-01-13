В Финляндии выявили 8 случаев осложнений из-за вакцины Pfizer

В Финляндии за неделю выявлено восемь случаев негативной реакции на прививки от коронавируса. Об этом сообщает Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea.

Агентство уточняет: "В трех случаях речь идет о серьезных последствиях: о сильной аллергической реакции или анафилактическом шоке, который является одним из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии".

Специалисты Fimea говорят, что такое количество сообщений на текущей стадии вакцинации было ожидаемым. Они прогнозируют, что в будущем количество данных о последствиях прививки вырастет многократно, так как число привитого населения вырастет.

На сегодняшний день в Суоми были введены примерно 45 тысяч доз вакцин от COVID-19. Вакцинация была начата 27 декабря с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech. Всего в Финляндии планируют привить 4,5 миллиона человек.

За все время пандемии в Суоми выявлено более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 602 смерти.