В Испании 17 человек заразились коронавирусом после вакцинации

Вспышка COVID-19 произошла в доме престарелых в городе Памплона на севере Испании. Коронавирус был выявлен у 17 обитателей социального центра.

Как передает El Mundo, они заболели уже после того, как им была сделана первая прививка. 5 января им ввели первую дозу вакцины.

Как отметил глава отдела инфекционных заболеваний и вакцинации Института общественного здоровья и труда Наварры Аурелио Баррикарте, "вакцина состоит из двух доз и те, кто сделал только один укол, не могут считаться привитыми". По его словам, иммунитет развивается только через неделю после второго укола, поэтому в произошедшей вспышке COVID-19 "нет ничего удивительного".

Заболевшие даже не могут рассчитывать на легкое течение болезни, поскольку такой эффект вакцина дает только через две недели после первого укола. А столько времени еще не прошло, отметил эксперт.