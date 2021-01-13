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13.01.2021 04:52
Рубрика: В мире

В Италии начнется крупнейший с 1980-х годов суд над мафией

Текст: Максим Макарычев
Италия готовится к крупнейшему суду над мафией за последние десятилетия. Процесс начнется в среду и, как ожидается, продлится более двух лет. С 1980-х годов в Италии не проводилось ни одного судебного процесса над мафией в таком масштабе. Сторону обвинения возглавит самый известный прокурор страны по борьбе с мафией, 62-летний Никола Граттери, который более трех десятилетий живет под защитой полиции. Он поклялся избавиться от "удушающей" мафии, которая "забирает у людей дыхание и сердцебиение".
Итальянский прокурор по борьбе с мафией Никола Граттери. Фото: AFP/Alberto PIZZOLI Итальянский прокурор по борьбе с мафией Никола Граттери. Фото: AFP/Alberto PIZZOLI
Итальянский прокурор по борьбе с мафией Никола Граттери. Фото: AFP/Alberto PIZZOLI

Перед судом предстанут сотни предполагаемых членов самой могущественной мафиозной группировки Италии Ндрангета. После длительного расследования деятельности группировки 355 лицам были предъявлены обвинения. В их число входят политики, полицейские, государственные служащие, а также предполагаемые члены и сообщники мафии. Ожидается, что более 900 свидетелей дадут показания по этому делу века, а среди пунктов обвинения указаны убийство, незаконный оборот наркотиков, вымогательство и отмывание денег, сообщает ВВС. Во время следствия в нескольких регионах Италии были найдены секретные бункеры мафии, в которых хранились деньги и пытали людей.

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Как отмечают наблюдатели, по численности бойцов Ндрангета или клан Манкузо, сейчас больше, чем знаменитая Коза Ностра, и действует в основном в калабрийской провинции Вибо Валентия. Считается, что криминальный клан контролирует поставки огромного количества кокаина, поступающего в Европу из Южной Америки и других регионов мира.

Начинающееся судебное разбирательство нацелено только на одну группу, семью Манкузо, которая составляет мощную часть разросшейся мафии Ндрангета. Большинство подсудимых были задержаны в ходе рейдов в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии в декабре 2019 года. Самый главный обвиняемый - предполагаемый босс клана, 66-летний Луиджи Манкузо, также известный как "Дядя".

Процесс будет проходить в специально отремонтированном здании в южной части Калабрии, которая находится в самом сердце "территории Ндрангета". Здание, ранее бывшее колл-центром в городе Ламеция-Терме, было преобразовано в хорошо защищенный и укрепленный зал суда, чтобы освободить место для сотен людей, которые, вероятно, будут присутствовать на слушаниях, несмотря на ограничительные меры во время пандемии.

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