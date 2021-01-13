В Кагосиме забьют 33 тысячи кур из-за новой вспышки птичьего гриппа

Власти префектуры Кагосима на юго-западе Японии начали забой более 33 тысяч кур на одной из местных птицефабрик, где ранее была выявлена вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Кагосима - второй по величине поставщик мяса птицы в стране после префектуры Миядзаки и уже 14-й регион Японии, в котором за последние месяцы обнаружена инфекция, пишет ТАСС.

О первых вспышках птичьего гриппа власти Японии сообщили в начале ноября прошлого года. В связи с этим по всей стране уже забито почти четыре миллиона домашних птиц (более 3,8 млн кур).