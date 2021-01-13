Международный деловой совет (МДС), объединяющий крупных инвесторов и деловые ассоциации Киргизии, оценил упущенную выгоду из-за последствий пандемии и политического кризиса в республике осенью 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

По его словам, события, которые пережила страна в прошлом году, заставили крупных инвесторов изменить планы на 2021-й. Аскар Сыдыков подчеркнул, что как минимум пять крупных компаний, действующих в республике, не получат планируемых инвестиций на общую сумму в 128 миллионов долларов.

Год, как отмечают в МДС, выдался для деловых кругов крайне сложным. Пандемия привела к огромным убыткам для компаний, работающих в таких сферах, как туризм, предоставление услуг, торговля, строительство, промышленность. Предполагалось, что к концу года деловая активность восстановится, но этому помешали уже политические события.

- После октябрьских беспорядков и смены власти ситуация ухудшилась, - пояснил Аскар Сыдыков. - Многие предприятия сообщили, что испытывают давление со стороны контролирующих органов. Прямые убытки компаний, работающих в горнодобывающей отрасли, в свою очередь, оцениваются в 20-25 миллионов долларов, не считая упущенной выгоды и сокращения капиталовложений. Именно в эту сферу и направляются в основном крупные инвестиции из-за рубежа. Горнодобывающая отрасль очень чувствительна к внутриполитической ситуации в республике. Любые негативные процессы мгновенно отражаются на деятельности компаний. Это привело к тому, что инвесторы стали менять планы на 2021 год.