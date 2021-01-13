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13.01.2021 02:26
Рубрика: В мире

Спасти легпром

Для швейных фабрик КР важно сохранить российский потребительский рынок
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 3(8354)
Правительство КР намерено помочь киргизским швейникам повысить конкурентоспособность производимых в республике изделий. Фото: Темир Сыдыкбеков Правительство КР намерено помочь киргизским швейникам повысить конкурентоспособность производимых в республике изделий. Фото: Темир Сыдыкбеков
Правительство КР намерено помочь киргизским швейникам повысить конкурентоспособность производимых в республике изделий. Фото: Темир Сыдыкбеков
В Киргизии намерены принять программу развития легкой промышленности республики на ближайшие три года. Особое внимание в связи с этим в правительстве уделят швейному производству, пострадавшему из-за введенных антикоронавирусных ограничений в республике и странах Евразийского экономического союза.

Пандемия, как отмечают в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Киргизии, нанесла мощный удар по швейной отрасли КР, которая к концу 2020-го подошла с печальными статистическими показателями (по сравнению с 2019-м): сокращение производства - 22, экспорта готовой продукции - 38 процентов.

Столь впечатляющее падение показателей не могло не вызвать беспокойства у кабинета министров. Стабильная работа швейных предприятий КР имеет важное социальное значение. В этой сфере сегодня занято более 160 тысяч киргизстанцев (семь процентов трудоспособного населения страны), а объем поставок за рубеж произведенной в республике одежды превышает 100 миллионов долларов ежегодно.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Ухудшить и без того сложную ситуацию в отрасли может и то, что с 2021 года в России, куда отправляют на продажу большую часть киргизской продукции, начнется перевод торговли из так называемых стихийных точек в крупные комплексы. Как пояснил корреспонденту "РГ" глава ассоциации "Легпром" Сапар Асанов, одежда, произведенная в КР, сегодня реализуется в основном на российских базарах.

- Покупатели же все больше предпочитают приобретать вещи в торговых сетях. А это другой, более качественный уровень, - говорит Сапар Асанов. По мнению главы ассоциации, с переходом на него у киргизских швейников могут возникнуть проблемы. С такой точкой зрения согласны и в ГКПЭН.

"Ожидается, что после 2020 года в России и Казахстане значительная часть торговли швейными и текстильными изделиями перейдет в торговые комплексы, что приведет к снижению уровня продаж на вещевых рынках. Торговые сети, в свою очередь, будут требовать больших объемов поставок по приемлемым ценам, к чему отечественные швейники не готовы", - говорится в аналитической записке госкомитета.

Фото: Абылай Саралаев/ТАСС
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"Одновременно с этим в странах ЕАЭС и соседних с КР государствах, к примеру в Узбекистане, создаются благоприятные условия для развития легкой промышленности, что повышает конкурентные преимущества их производителей", - подчеркивают в ГКПЭН.

Учитывая все вышеизложенное, в правительстве Киргизии планируют "оказать содействие швейной отрасли в формировании устойчивого спроса на производимую в стране продукцию в сетевых торговых комплексах в странах Евразийского экономического союза и на международных рынках, создать условия для развития и повышения ее конкурентоспособности".

Ответственным за реализацию предложенных мер по спасению отрасли станет Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования. Двигаться в этом направлении структура будет в тесном контакте со швейными предприятиями страны и профильными бизнес-ассоциациями.

Вместе им предстоит проделать огромный объем работы. Запланирована, согласно проекту программы, реализация крупных инициатив. При этом сосредоточиться предлагается на нескольких особенно важных. К примеру на поиске инвесторов и создании специализированной лаборатории для испытаний продукции легкой промышленности, что поможет киргизским швейникам в полной мере пользоваться преимуществами, которые им предоставляет участие республики в Евразийском экономическом союзе.

- Ежегодно будут проводиться практические конференции по обмену опытом между местными швейниками и партнерами из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Обязательным должно стать представление КР инициатив, направленных на привлечение в страну инвесторов в сфере легкой промышленности. В приоритете должны быть инвесторы- держатели брендов мирового значения. Их приход позволит в короткие сроки вывести производство на технологически новый уровень, развить экспортный потенциал и создать класс квалифицированных работников, - считают в госкомитете.

Фото: Генштаб ВС КР
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Еще одна важная цель - расширить ассортимент изделий киргизских швейников и увеличить объемы выпускаемой продукции для удовлетворения запросов крупных торговых сетей, особенно в России. Чтобы это произошло, государству нужно создать условия для объединения малых производств и формирования крупных товаропроизводителей, которые окажут положительное воздействие на укрепление бренда "Сделано в Киргизии". Правительство также рассмотрит предложения профильных бизнес-ассоциаций по совершенствованию и облегчению таможенных и налоговых процедур в отношении швейников.

- Финансирование мероприятий, указанных в программе, будет осуществляться за счет средств, выделенных из государственного бюджета и полученных от доноров и инвесторов. Согласно предварительным расчетам, на это необходимо около 320 миллионов сомов. Кроме того, для создания доступной инфраструктуры, которая поможет развиваться всем предприятиям легкой промышленности, потребуется около миллиарда сомов в год, - отмечают в ГКПЭН.

Деньги в госкомитете надеются получить от международных инвестиционных фондов и институтов, таких, к примеру, как Евразийский банк развития. В банке, кстати говоря, уже заявили о готовности к "самой ритмичной работе" по восстановлению деловой активности и наращиванию объемов различных производств не только в Киргизии, но и в других государствах-участниках ЕАЭС.

Досье "РГ"

Как говорится в справке-обосновании к проекту программы развития легкой промышленности КР, становление производства швейных изделий в республике началось в 2000 году, а в 2019-м объемы швейной продукции в стране превысили семь миллиардов сомов.

"2001-й характеризовался введением на территории СНГ таможенных пошлин, НДС, что ограничило реэкспорт китайских товаров, в том числе швейных и текстильных изделий. Это позволило предпринимателям организовать выпуск швейной продукции в республике, открыв свои швейные цеха. Начался бум производства, который на том этапе носил в большей степени "теневой" характер с ориентиром на пошив контрафактной продукции. Но, тем не менее, именно тогда происходило наращивание потенциала швейной отрасли в КР.

С 2005 года начался процесс ее легализации через введение патентной системы, что позволило производить продукцию под брендом "Made in Kyrgyzstan". За короткий период бренд завоевал себе место на стихийных рынках России, Казахстана и других стран. Киргизская продукция стала востребованной для определенных слоев потребителей", - отмечается в справке-обосновании.

Мнение

Андрей К., владелец небольшого швейного цеха в Бишкеке

Программа, разработанная в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования, лично мне понравилась. Там содержатся действительно хорошие меры поддержки республиканских швейников. Но они дадут результат не скоро, а лишь через длительный промежуток времени, так как не рассчитаны на мгновенный положительный эффект. А помощь нам нужна здесь и сейчас. Из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, нарушились торговые связи, появились большие проблемы с получением тканей из Китая. Многие небольшие цеха, в которые работало до 50 человек, вынужденно закрылись, причем некоторые насовсем, так как их владельцы не верят, что им удастся перезапустить бизнес после того, как этот кошмар закончится. Да и вообще они не верят, что он закончится в ближайшие два-три года. Я всеми силами пытаюсь сохранить свое дело, но в будущее смотрю с пессимизмом, так как уже потерял более 70 процентов прибыли. Что делает государство сейчас? Просит нас оплатить налоги авансом. В таких условиях - учтите, что к пандемии прибавились политический кризис и резкий рост курса доллара по отношению к сому, - трудно оставаться оптимистом. Повторяю, если правительство не поможет нам здесь и сейчас, швейная отрасль понесет невосполнимые потери.

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