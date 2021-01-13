Депутаты парламента КР указали правительству страны на недостаточную работу, направленную на поддержку свободных экономических зон (СЭЗ) в республике, и рекомендовали рассмотреть целесообразность их функционирования. Дальнейшая судьба СЭЗ будет решаться в феврале 2021 года.

Во всем мире власти трепетно относятся к свободным экономическим зонам. Ведь они представляют особую ценность для государства. В Киргизии же все с точностью до наоборот - созданные для ускорения социально-экономического развития как всей страны, так и отдельных ее регионов СЭЗ республики сегодня переживают не лучшие времена.

По данным министерства экономики КР, которые были представлены в парламенте, из пяти существующих в Киргизии зон работает только одна - "Бишкек", и то не в полную силу. В остальных же экономическая деятельность практически не ведется. Большинство резидентов СЭЗ сталкиваются с проблемами подключения к электросетевым коммуникациям и другими инфраструктурными барьерами.

"Согласно представленному материалу министерства экономики, следует, что СЭЗ на территории республики не могут исполнять нормы положения о требованиях, предъявляемых к обустройству территории зон", - говорится в заключении парламентского комитета.

СЭЗ "Бишкек" была образована в декабре 1992 года. В 2019 году на ее территории осуществляли экономическую деятельность 130 субъектов, а общий финансовый объем их работы превысил семь миллиардов сомов. Около половины произведенной продукции было экспортировано в другие страны. С 2015 по 2019 годы привлечены инвестиции на сумму свыше 2, 637 миллиарда сомов, открыто 12 заводов.

Но в других зонах ситуация удручающая. Самая старая СЭЗ в Киргизии - Нарынская, сформированная в 1991 году. Главная особенность заключается в том, что в нее входит вся территория региона. Но областной центр - Нарын - находится в 170 километрах от ближайшей железнодорожной станции Балыкчи и отделен от нее перевалом Долон высотой в три тысячи метров над уровнем моря. Это обстоятельство долгое время отпугивало инвесторов. В Нарынской СЭЗ планировали построить крупный торгово-логистический объект для приграничной торговли с Китаем. В 2019 году даже выделили для этого 200 гектаров земли. Однако работы остановились из-за недовольства местных жителей и последующего отказа инвесторов от реализации проекта.

Практически аналогичная ситуация сложилась в единственной СЭЗ, которая находится на юге страны - "Лейлек". Она была образована в 2011-м. По информации минэкономики, год назад в ней действовали 16 хозсубъектов, но реально работали только четыре. В связи с приграничными конфликтами с таджикской стороной, которые периодически возникают в Баткенской области, и проблемами, опять же связанными с инфраструктурой и таможенными процедурами, с 2019 года СЭЗ приостановила функционирование.

В 1997 году в Таласской области появилась СЭЗ "Маймак". В отличие от других зон здесь многое сделано для организации различных производств. Полностью оградили территорию, установили мощный трансформатор, обустроили автомобильную и железную дороги. Правда, доступ к магистрали ограничен из-за того, что она находится под управлением Казахстана, а статус пограничного перехода железнодорожной станции "Маймак" соседняя страна не предоставила, что сильно сдерживает экономическую активность субъектов.

И, наконец, СЭЗ "Каракол", на которую возлагали большие надежды, потому что она расположена в курортной области страны. Однако, как говорится в справке министерства экономики, "нынешнее состояние СЭЗ "Каракол" не соответствует требованиям ЕАЭС к свободным экономическим зонам с точки зрения применения таможенных процедур, которые обязывают подобные объекты иметь огражденную территорию, оснащенную видеооборудованием и инфраструктурой".

Комментарий

Алла Измалкова, кандидат экономических наук



Ликвидировать СЭЗ ни в коем случае нельзя. Достаточно посмотреть, как такие объекты работают в странах ЕАЭС. Везде СЭЗ берегут, помогают развиваться, но не у нас. Долгое время камнем преткновения было, да и сегодня остается ограждение территории. Какой в этом смысл, если сейчас достаточно современных средств таможенного контроля? Ну как построить ограждение, например, в СЭЗ "Нарын", в которую входит территория всей области? Всю ее забором обнести? Ведь отследить путь товара, произведенного в зоне, можно по технологической цепочке. Достаточно предоставить таможенной службе информацию, сколько завезли материалов и сколько из них произвели продукции. Кроме того, есть системы видеонаблюдения.