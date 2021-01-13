В Латвии обнаружили девять из семнадцати витражей, около 60 лет назад демонтированных с фасада павильона Латвийской ССР на ВДНХ. Все эти годы ценнейшие предметы считались утраченными. Найти пропажу удалось благодаря исследователю ВДНХ Дмитрию Воробьеву. Он скрупулезно изучил архивные и библиографические материалы и выяснил, что в ходе перепрофилирования павильона в 1960-е годы, сопровождавшегося сменой экспозиции, витражи не уничтожили, а демонтировали и вывезли в Латвийскую ССР.

Один из витражей, украшавших в 60-е годы павильон Латвийской ССР на ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ