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13.01.2021 19:35
Рубрика: В мире

В гимназии и на чердаке

Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
В Латвии обнаружили девять из семнадцати витражей, около 60 лет назад демонтированных с фасада павильона Латвийской ССР на ВДНХ. Все эти годы ценнейшие предметы считались утраченными. Найти пропажу удалось благодаря исследователю ВДНХ Дмитрию Воробьеву. Он скрупулезно изучил архивные и библиографические материалы и выяснил, что в ходе перепрофилирования павильона в 1960-е годы, сопровождавшегося сменой экспозиции, витражи не уничтожили, а демонтировали и вывезли в Латвийскую ССР.
Один из витражей, украшавших в 60-е годы павильон Латвийской ССР на ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ Один из витражей, украшавших в 60-е годы павильон Латвийской ССР на ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ
Один из витражей, украшавших в 60-е годы павильон Латвийской ССР на ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ

Местонахождение девяти витражей уже известно. Четыре из них, "Рига", "Музей", "Взморье" и "Университет", представлявших центральную часть сюжета экспозиции, сейчас украшают стены библиотеки рижской гимназии. Интересно, что эти витражи в 1987 году латвийские мастера переделали, заменив русскоязычные названия на надписи на латышском языке. Еще пять витражей были найдены в краеведческом и художественном музеях в латвийском городе Даугавпилс. Четыре из них вставлены в оконные проемы зданий. Пятый, представляющий собой орнаментальное панно с красной звездой, изначально располагавшееся над входом в павильон, хранится на чердаке художественного музея. Павильон Латвийской ССР был построен в 1952-1954 годах по проекту именитых латышских архитекторов. Основой его экспозиции была продукция латвийской промышленности. Однако в 1964 году на ВДНХ восторжествовал отраслевой принцип и павильон был переименован в "Физику" с соответствующей сменой экспозиции и интерьеров.

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