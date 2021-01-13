Местонахождение девяти витражей уже известно. Четыре из них, "Рига", "Музей", "Взморье" и "Университет", представлявших центральную часть сюжета экспозиции, сейчас украшают стены библиотеки рижской гимназии. Интересно, что эти витражи в 1987 году латвийские мастера переделали, заменив русскоязычные названия на надписи на латышском языке. Еще пять витражей были найдены в краеведческом и художественном музеях в латвийском городе Даугавпилс. Четыре из них вставлены в оконные проемы зданий. Пятый, представляющий собой орнаментальное панно с красной звездой, изначально располагавшееся над входом в павильон, хранится на чердаке художественного музея. Павильон Латвийской ССР был построен в 1952-1954 годах по проекту именитых латышских архитекторов. Основой его экспозиции была продукция латвийской промышленности. Однако в 1964 году на ВДНХ восторжествовал отраслевой принцип и павильон был переименован в "Физику" с соответствующей сменой экспозиции и интерьеров.