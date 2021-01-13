Новости

На МКАД появится новая развязка 12:50
Премьер Японии расширил действие режима ЧС из-за COVID-19 12:48
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати 12:46
"Аэрофлот" остановил продажу льготных дальневосточных билетов 12:44
ЦИК определил судьбу вакантных депутатских мандатов 12:40
Мишустин освободил Румянцева от должности замглавы Минприроды 12:39
Захватившего заложников в Пятигорске собираются отправить на лечение 12:37
Росстат оценил рост тарифов ЖКХ за 2020 год 12:35
В Петербурге задержан криминальный авторитет Анохин 12:28
Умерла постановщица фильмов ужасов Стэйси Тайтл 12:27
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты 12:20
В Мадриде выросли мусорные горы 12:12
Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов 12:07
Володин сообщил о депутате, который находится в реанимации из-за COVID-19 12:01
Умер актер из "Дальнобойщиков" Денис Карасев 12:01
Пик похолодания в столице придется на воскресенье 11:57
В 2021 году в Москве появится рекордное количество новых офисов 11:55
В Кургане юноша сорвался с башенного крана, пытаясь сделать селфи 11:42
Малкин надеется стать первым игроком из РФ, выигравшим Кубок Стэнли 4 раза 11:32
Танковую броню предложили делать из проволоки 11:32
Япония закрыла въезд для иностранцев 11:30
В Москве скончался футболист Алексей Усков 11:22
Камчатской живодерке грозит три года колонии за убийство щенка 11:19
В Подмосковье пассажир электрички погиб после посадки 11:18
На юге России все военные летчики привиты вакциной "Спутник-V" 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 12:12
Рубрика: В мире

В Мадриде выросли мусорные горы

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA / EFE Фото: EPA / EFE
Фото: EPA / EFE

Снежная буря "Филомена", обрушившаяся на Испанию в конце прошлой недели, привела к появлению в Мадриде гор не только из снега, но и из мусора. Из-за занесенных снегом и покрытых льдом дорог, многие из которых до сих пор не очищены, мусор не вывозился уже пять дней. Только сегодня коммунальные службы приступили к выполнению этой обязанности.

Фото: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
В Испанию пришли самые сильные за последние 20 лет морозы

По данным городских властей, за эти дни накопилось порядка 9 тысяч тонн отходов. Баков уже практически не видно из-под мешков с мусором. Коммунальщики пытались облегчить ситуацию, выставляя новые контейнеры у главных улиц, которые чистили в первую очередь и где могли бы проехать сборщики, однако предотвратить появление мусорных гор это не помогло. В итоге властям даже пришлось обратиться к жителям Мадрида с просьбой оставить часть отходов дома.

Как признаются водители мусоровозов, которые в предыдущие дни выехали в город, своими прямыми обязанностями они практические не занимались, а вывозили снег и лед, убранный с улиц.

Коммунальным службам также пришлось озаботиться ремонтом контейнеров. Они сделаны из пластика, и некоторые из них не выдержали морозов и давления сваленного в них.

Как отмечают местные СМИ, такой серьезной мусорной проблемы не было даже во время забастовок коммунальных служб. Такое происходило, например, в 2012 и 2017 годах. Тогда рабочие требовали улучшения условий труда и несколько дней не собирали мусор. В итоге во многих городах образовались "живописные" кучи и стройные многометровые ряды мешков с отходами.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
YouTube на неделю заморозил аккаунт Трампа и запретил загружать новые видео
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"