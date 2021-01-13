В Мадриде выросли мусорные горы

Снежная буря "Филомена", обрушившаяся на Испанию в конце прошлой недели, привела к появлению в Мадриде гор не только из снега, но и из мусора. Из-за занесенных снегом и покрытых льдом дорог, многие из которых до сих пор не очищены, мусор не вывозился уже пять дней. Только сегодня коммунальные службы приступили к выполнению этой обязанности.

По данным городских властей, за эти дни накопилось порядка 9 тысяч тонн отходов. Баков уже практически не видно из-под мешков с мусором. Коммунальщики пытались облегчить ситуацию, выставляя новые контейнеры у главных улиц, которые чистили в первую очередь и где могли бы проехать сборщики, однако предотвратить появление мусорных гор это не помогло. В итоге властям даже пришлось обратиться к жителям Мадрида с просьбой оставить часть отходов дома.

Как признаются водители мусоровозов, которые в предыдущие дни выехали в город, своими прямыми обязанностями они практические не занимались, а вывозили снег и лед, убранный с улиц.

Коммунальным службам также пришлось озаботиться ремонтом контейнеров. Они сделаны из пластика, и некоторые из них не выдержали морозов и давления сваленного в них.

Как отмечают местные СМИ, такой серьезной мусорной проблемы не было даже во время забастовок коммунальных служб. Такое происходило, например, в 2012 и 2017 годах. Тогда рабочие требовали улучшения условий труда и несколько дней не собирали мусор. В итоге во многих городах образовались "живописные" кучи и стройные многометровые ряды мешков с отходами.