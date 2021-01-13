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13.01.2021 07:50
Рубрика: В мире

МИД уполномочен убедить

Власти КР обещают сохранить для инвесторов из ЕАЭС все преференции и гарантии
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 3(8354)
Работники горнодобывающего предприятия, созданного казахским инвестором, требуют возобновить его работу. Фото: Kloop.kg Работники горнодобывающего предприятия, созданного казахским инвестором, требуют возобновить его работу. Фото: Kloop.kg
Работники горнодобывающего предприятия, созданного казахским инвестором, требуют возобновить его работу. Фото: Kloop.kg
Официальный Бишкек пытается вернуть доверие деловых кругов крупнейших партнеров по ЕАЭС - России и Казахстана. МИД республики воссоздал департамент экономической дипломатии, одной из задач которого названо решение проблем иностранных инвесторов, работающих в КР. Руководство внешнеполитического ведомства обещает представителям компаний из союзных и территориально близких стран обеспечить безопасность, помощь и сохранность активов. Подобных прецедентов в истории Киргизии до сих пор не было.

Взяться за решение на первый взгляд несвойственных дипломатам экономических задач МИД республики был вынужден в связи с тяжелой ситуацией в стране - сокращением внутреннего производства, снижением деловой активности и оттоком капитала. Как с сожалением отмечают во внешнеполитическом ведомстве, кризисом, с которым Киргизия столкнулась в октябре прошлого года, "воспользовались недобросовестные силы".

"Имуществу инвесторов был нанесен ущерб, возникали препятствия в их работе, - подчеркнули в департаменте информации МИД КР. - Пострадали также и компании российских партнеров".

Фото: Соцсети
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Чтобы преодолеть последствия кризиса, внешнеполитическое ведомство пошло на беспрецедентный шаг. По собственной инициативе оно провело ряд встреч, пригласив на переговоры не только инвесторов, но и дипломатов из близких стран, а также руководство Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР, МВД, Агентства по привлечению и защите инвестиций и других компетентных органов.

Первая такая встреча символически прошла с участием российской стороны - компаний и ассоциаций, работающих в Киргизии, дипломатического и торгового представительства РФ. Это, прежде всего, объясняется особым характером сотрудничества двух стран. Но в немалой степени и тем, что в целом Россия фактически является системным инвестором Киргизии. Она прямо или косвенно поддерживает десятки тысяч местных производителей, ориентированных на рынки ЕАЭС и третьих стран. Самым крупным и значимым инвестором РФ на данный момент считается Российско-Киргизский фонд развития, созданный на выделенные правительством РФ средства (около полумиллиарда долларов США). Он финансирует несколько тысяч проектов в разных отраслях экономики республики.

- Между нашими странами налажен содержательный диалог на всех уровнях, идет продуктивное сотрудничество в различных областях, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийской интеграции, - пояснил и.о. главы МИД КР Руслан Казакбаев. - Мы благодарны правительству и компаниям России за помощь в преодолении последствий пандемии. Республика заинтересована в поступлении прямых российских инвестиций и увеличении товарооборота.

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По мнению руководства МИД КР, власти принимают меры по обеспечению безопасности сотрудников российских предприятий и сохранности их имущества. Киргизская сторона, согласно заверениям главы министерства, намерена проводить политику по улучшению условий реализации инвестиционных проектов и организовывать подобные встречи на постоянной основе. Российские предприниматели, в свою очередь, попросили, чтобы власти республики сократили число проверок со стороны фискальных госорганов КР или вообще отказались от этой практики на определенный период. Улучшения, на их взгляд, требует и работа судебной системы, а также правоохранительных и других контролирующих органов.

- Подобное мероприятие было первым за последние годы, - заявил чуть позже посол РФ в КР Николай Удовиченко. - Оно имеет особую важность, поскольку российские компании и предприятия, осуществляющие деятельность в республике, чутко реагируют на происходящие в ней политические события.

Буквально на следующий же день после обстоятельного разговора с россиянами в МИД прошла встреча с представителями казахских и узбекских компаний. Киргизская сторона заверяла приглашенных в том, что республика искренне заинтересована в развитии сотрудничества с сопредельными странами, и укрепление добрососедских отношений отвечает ее долгосрочным приоритетам. Собеседники, в свою очередь, указывали на проблемы, которые, по их мнению, требовали скорейшего решения.

- Прямые инвестиции со стороны Казахстана (РК) в экономику республики увеличиваются с каждым годом, - напомнил посол РК в КР Кайрат Нурпеисов, добавив, что он с коллегами надеется на улучшение делового климата в стране. В том числе - в свете происходившего в течение последних месяцев вокруг двух горнорудных компаний, занимающихся на Тянь-Шане добычей золота. Обе принадлежат инвесторам из Казахстана и были вынуждены приостановить работу после беспорядков, прокатившихся по Киргизии осенью 2020-го.

Фото: Любовь Борисенко
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Узбекская сторона, похоже, настроена более оптимистично. Официальный Ташкент в последние годы активно расширяет экономические связи с Киргизией, а МИД РУз (Узбекистана) также создал департамент экономической дипломатии, который занимается вопросами привлечения инвестиций и продвижения торговли. Особое внимание Узбекистан уделяет приграничному сотрудничеству, в рамках которого в Ферганской долине предполагается реализовать ряд средних и крупных инвестиционных проектов.

Киргизия, по данным официальных источников, предлагает узбекской стороне открыть совместное производство плодоовощной продукции и строительных материалов, кисломолочной продукции, мясных и колбасных изделий, а также меда. Как заявил чуть позже и.о. премьер-министра КР Артем Новиков, в перспективе республика заинтересована в партнерстве с РУз в выходе на рынки Афганистана и Пакистана. Пока же стороны договорились создать Киргизско-Узбекский инвестиционный фонд с уставным капиталом в 50 миллионов долларов и рабочую группу по взаимодействию в таможенной сфере.

Кстати

Необычный способ привлечения инвестиций в Киргизию предложил парламентарий Дастан Бекешев. Он разработал законопроект, который подразумевает выдачу упрощенного гражданства КР иностранцам, перечислившим 100 тысяч долларов на счет по аккумулированию средств для погашения внешнего долга республики.

- В мире около 30 стран предоставляют гражданство взамен инвестиций, и количество таких государств только растет, - утверждает законодатель. - Причем страны конкурируют между собой используя различные инструменты. В случае принятия настоящего закона республика станет одной из первых в Центральной Азии, предоставляющих гражданство в обмен на инвестиции.

Мнение

Эльдар Алишеров, замминистра экономики КР

Проблема привлечения иностранных инвестиций, конечно, отчасти связана с политической ситуацией в стране. Но в немалой степени и с толкованием нормативно-правовых актов и правоприменительной практикой, работой судебной системы в стране. Все инвесторы так или иначе оценивают ситуацию в республике, опираясь на эти факторы. Минэкономики вместе с группой парламентариев сегодня разрабатывает законопроект о передаче споров между налоговой и предпринимателями в третейские суды. Процедура их рассмотрения в таких инстанциях отличается от общего судопроизводства. Решение третейских судов пересмотру не подлежит.

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