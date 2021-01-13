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13.01.2021 16:55
Рубрика: Власть

В МИД РФ ответили на требование Варшавы вернуть обломки самолета Качиньского

Текст: Юрий Когалов

Обломки самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году, являются вещественными доказательствами все еще открытого дела. Передать их Варшаве Москва сможет только после завершения следствия, которое затягивается на основании все новых и новых запросов польской же стороны. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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"МИД России и иные профильные ведомства неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся в том числе на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации", - цитирует дипломата РИА Новости. По его словам, заявления Варшавы о бессрочном удержании российской стороной обломков Ту-154 "не имеют под собой оснований". Тем более, что польские следовали имеют к ним доступ.

Тяпкин напомнил, что в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства могут быть переданы заинтересованной стороне только после завершения следственных действий. Кстати, их проводит именно польская сторона.

Фото: AP
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Напомним, Ту-154, на котором летел польский президент Лех Качиньский, разбился при заходе на посадку под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, в том числе глава государства, его супруга и ряд известных политиков и военных. Как установил Межгосударственный авиационный комитет, причиной крушения стали действия экипажа, который отказался уходить на запасной аэродром и решил сажать самолет в условиях тумана. Также были выявлены недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. К аналогичным выводам пришли следователи из Польши. Но в Варшаве отказались признавать итоги расследования и открыли дело заново. Однако за 10 лет новая комиссия так и не смогла завершить свою работу.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша Правительство МИД Крушение самолета президента Польши

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