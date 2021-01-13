В Минске представят новую интерпретацию пушкинского "Онегина"

Классический вопрос: "Быть или не быть" может возникнуть у потенциального белорусского зрителя, приглашенного на новое прочтение пушкинского "Евгения Онегина", предложенного новосибирским театром "Красный факел" российского режиссера Тимофея Кулябина. Его представят 15 января в столичном белорусском кинотеатре, уточнили в центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Хотя, соглашаются театральные критики, душевные порывы героя Александра Сергеевича могут интерпретироваться в иную эпоху и иными смысловыми оттенками. И напоминают, что спектакль "Онегин" уже дважды был представлен во время международного театрального форума "ТЕАРТ" в 2015 и 2020 годах.

Дело в том, предупреждают в центре визуальных искусств, что "Онегин" ни капли не похож на то, чего можно ожидать от постановки, отсылающей к Пушкину. Время действия спектакля, по замыслу режиссера, - наши дни, а место действия - кинопавильон. "В атмосфере спектакля буквально из ничего рождается невероятная реальность. В ней нет ни балов, ни вееров, ни лорнетов. Только чувства и страсти. Искренность и заблуждения. Движение навстречу друг другу и потери", - утверждают создатели спектакля, добавляя, что режиссер постановки регулярно участвует в театральных фестивалях, искусно ставит русскую классику, а также работает с европейскими театрами.

Показ спектакля, сообщает БЕЛТА, является частью программы в "Театральном клубе в Silver Screen", где демонстрируются лучшие мировые постановки в формате высококачественной видеозаписи. Правда, по театральной традиции зрителей будут ждать и звонки перед началом, кофе в антракте, яркие визуальные впечатления и живые эмоции. А после просмотра предлагается возможность обсудить постановку с театральным критиком Алексеем Стрельниковым и театроведом Викторией Беляковой. Кстати, модератором встречи выступит директор международного театрального форума "ТЕАРТ" - Анжелика Крашевская.

Выбор этого спектакля для программы "Театрального клуба", пояснили организаторы проекта, легко объясним. Ведь пушкинского "Онегина" давно и справедливо считают знаковым событием в мире русского и европейского театра. А новосибирский театр уже дважды становился лауреатом российской национальной театральной премии "Золотая маска".