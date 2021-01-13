Новости

Володин сообщил о депутате, который находится в реанимации из-за COVID-19 12:01
Умер актер из "Дальнобойщиков" Денис Карасев 12:01
Пик похолодания в столице придется на воскресенье 11:57
В 2021 году в Москве появится рекордное количество новых офисов 11:55
В Кургане юноша сорвался с башенного крана, пытаясь сделать селфи 11:42
Малкин надеется стать первым игроком из РФ, выигравшим Кубок Стэнли 4 раза 11:32
Танковую броню предложили делать из проволоки 11:32
Япония закрыла въезд для иностранцев 11:30
В Москве скончался футболист Алексей Усков 11:22
Камчатской живодерке грозит три года колонии за убийство щенка 11:19
В Подмосковье пассажир электрички погиб после посадки 11:18
На юге России все военные летчики привиты вакциной "Спутник-V" 11:17
Народный художник СССР Евгения Гатилова скончалась в Москве 11:16
Завершилась рождественская акция православной службы "Милосердие" 11:12
Британцев шокировали продуктовые наборы для малоимущих школьников 11:12
Первый энергоблок БелАЭС выведен на проектную мощность 11:08
Оперштаб: Еще 6870 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:07
Названа причина опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" 11:04
Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус 10:57
Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне 10:48
В Госдуме призвали принять меры в связи с пожарами в домах престарелых 10:42
У главного тренера "Локомотива" Николича умер отец 10:35
В многоэтажке Красноярска сорвался лифт 10:33
МИД РФ: Москва не сомневается в успешной реализации "Северного потока-2" 10:29
Диагностические устройства московских больниц объединили в цифровую сеть 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 11:18
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье пассажир электрички погиб после посадки

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области трагически погиб пассажир электрички. Во время посадки мужчину зажало дверьми, и поезд протащил его по платформе.

Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы

Трагедия произошла в 22.50 11 января, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Электричка, следовавшая из Конакова в Москву, отправлялась от платформы Березки дачные. В этот момент двери зажали одного из пассажиров. По правилам, помощник машиниста должен был следить за этим, но отвлекся. В итоге мужчина получил смертельные травмы.

Помощник машиниста моторвагонного депо "Крюково" задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Скоро суд изберет железнодорожнику меру пресечения.

Происшествия ЧП Несчастные случаи

Главное сегодня

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
ЦБ разъяснил порядок вводимого в РФ контроля за операциями с наличностью
YouTube на неделю заморозил аккаунт Трампа и запретил загружать новые видео
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни