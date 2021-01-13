В Подмосковье пассажир электрички погиб после посадки

В Московской области трагически погиб пассажир электрички. Во время посадки мужчину зажало дверьми, и поезд протащил его по платформе.

Трагедия произошла в 22.50 11 января, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Электричка, следовавшая из Конакова в Москву, отправлялась от платформы Березки дачные. В этот момент двери зажали одного из пассажиров. По правилам, помощник машиниста должен был следить за этим, но отвлекся. В итоге мужчина получил смертельные травмы.

Помощник машиниста моторвагонного депо "Крюково" задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Скоро суд изберет железнодорожнику меру пресечения.