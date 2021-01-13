РАН порекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну

Совет по космосу Российской академии наук дал рекомендацию по созданию в первом полугодии 2021 года отдельной подпрограммы единой государственной космической программы РФ "Космическая деятельность России", предусматривающей пилотируемую миссии на Луну к 2030 году.

В решении совета, которое передает ТАСС, также отмечается, что данная пилотируемая экспедиция может быть выполнена в ходе нескольких пусков с применением комплекса "Ангара-5В".

В Совете также рекомендовал совместно с Роскосмосом разработать целостную программу освоения и исследования Луны при помощи пилотируемых и автоматических космических средств уже к 2040 году. При этом Совет РАН по космосу рекомендовал руководству Академии наук и "Роскосмосу" перенести сроки создания сверхтяжелой ракеты "Енисей" под пилотируемую экспедицию на Луну. В документе уточняется, что в проекте необходимо проработать наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.